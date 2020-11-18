Бабуся би пишалася: зірка "Чорної пантери" Джордан став найсексуальнішим чоловіком року
Середа, 18 листопада 2020, 17:45
Американський актор Майкл Б. Джордан очолив рейтинг найсексуальніших чоловіків року за версією People. 33-річна зірка "Чорної пантери" та "Фантастичної четвірки" похвалився обкладинкою зі своїм фото в соцмережі.
"Моя бабця дивиться згори і каже "ось він, мій малюк", - написав Майкл.
Як розповів актор People, коли його бабуся була жива, вона зазвичай збирала ці журнали. Їх також читають його мама і тітоньки.
"Для цього випуску вони точно відведуть особливе місце", - запевнив він.
Фото з Instagram Джордана та сайту People
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