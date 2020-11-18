Бабуся би пишалася: зірка "Чорної пантери" Джордан став найсексуальнішим чоловіком року

Американський актор Майкл Б. Джордан очолив рейтинг найсексуальніших чоловіків року за версією People. 33-річна зірка "Чорної пантери" та "Фантастичної четвірки" похвалився обкладинкою зі своїм фото в соцмережі.

"Моя бабця дивиться згори і каже "ось він, мій малюк", - написав Майкл.

33-річний Джордан - найсексуальніший чоловік року

Як розповів актор People, коли його бабуся була жива, вона зазвичай збирала ці журнали. Їх також читають його мама і тітоньки.

"Для цього випуску вони точно відведуть особливе місце", - запевнив він.

У Instagram Майкла багато фотографій із мамою. Він називає її Королевою

Іще кілька років тому кінозірка жив із батьками

Бабуся би пишалася своїм "малюком"

Фото з Instagram Джордана та сайту People