Сова, герб та символ любові: Приходько розповіла про свої тату

Співачка Настя Приходько має 11 татуювань на тілі, і кожне з них щось означає.

Про деякі найважливіші вона розповіла у своєму Instagram.

"Обіцяла розповісти про тату на моєму тілі – тримайте. Всім ханжам і впевненим, що "зробити татуювання - зіпсувати тіло", проходити повз. Відразу скажу, що татуювання не можна бити просто так! Це не звичайний малюнок - в це вкладається сенс, мотивація і відповідальність за те, що на тобі зображено. Кожне моє татуювання несе смисл", - наголосила Анастасія.

"На лівій руці у мене сова, найулюбленіший птах. Сова - хижак, вона означає мудрість. Вона любить темряву і дуже характеризує мене", - розказала співачка.

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У Насті великі тату на обох плечах

Під серцем у мене герб України в червоно-чорних тонах - тут сенс зрозумілий, так само для мене це символ дому", - продовжила артистка.

"На правій ключиці – напис "Я добьюсь всего, чего я хочу". Це мій найголовніший мотиватор, я дивлюся на цей напис кожен ранок і вечір! І намагаюся відповідати, бо нєхєр бити такі слова", - заявила Приходько.

"Також на лівій і правій руці у мене дати народження моїх дітей і їх імена. На тілі у мене є квіти: лотос (він проросте навіть в болоті і все одно буде гарний) і піонер (улюблена квітка мого діда, так він завжди зі мною поруч) Є кілька символів на удачу (на пальцях) і японський символ любові, який огортає мої ініціали", - перелічила Настя.

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