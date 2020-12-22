Напередодні новорічних свят актриса і телеведуча Лілія Ребрик вирішила поекспериментувати з образами та уявила себе кінозіркою 30-х років минулого століття.

На фото, які Ліля запостила у своєму Instagram, її можна легко сплутати з актрисою класичного Голівуду.

"Трохи ШИКУ з 30-х. Щастить мені працювати зі справжніми феями краси, які одягнуть тебе з голочки, намалюють, а ти ходи і відчувай себе Богинею з іншого століття. Дивишся потім на фото: "наче ти й не ти...". Але це, мабуть, і є родзинка нашої професії - "бути різною і при цьому залишатися собою", - написала Ребрик.

Ребрик не впізнати

"Але "рівно о півночі карета перетвориться на гарбуз" ☺ І не уявляєте, яка радість потім влізти в улюблені кросівки та спортивний стиль і кроком руш... в звичайне життя", - зізналася акторка.

У коментарях Лілю порівняли з актрисою першої половини 20-го століття Керол Ломбард

Фото Тетяни Кізєєвої з Instagram