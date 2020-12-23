Киянка з найбільшими у світі вилицями розказала, скільки витратила на пластичні операції
Киянка Анстасія Покрещук має найбільші у світі вилиці.
Але обличчя блогерки – не єдине місце, якого торкався ніж пластичного хірурга.
"Мені хотілося себе вдосконалити. І досі хочеться щось змінити. Тому я почала робити операції", - поділилася вона інтерв'ю для каналу "Україна".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Перше, що я зробила, - це груди. У мене їх не було, я виглядала як хлопчик. Але я зроблю груди ще більше, коли буде можна. Повинно пройти 4 місяці", - зізналася Настя.
Також вона пояснила, чому робила пластичну операцію за кордоном.
"Там набагато дешевше. Якщо в Україні операція зі збільшення грудей буде коштувати у якогось класного хірурга 8 тисяч доларів, то за кордоном - 3 тисячі. Груди з підборіддям обійшлися мені в 3300. Видалення грудочок Біша - 800. Зуби - 3700", - розказала Покрещук.
З самого початку препарат у вилиці їй колов косметолог, а потім Анастасія спробувала робити це сама під його наглядом. Хоча, на думку фахівців, робити подібне у домашніх умовах небезпечно для здоров’я.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фото з Instagram
powered by lun.ua