Киянка з найбільшими у світі вилицями розказала, скільки витратила на пластичні операції

Киянка Анстасія Покрещук має найбільші у світі вилиці.

Але обличчя блогерки – не єдине місце, якого торкався ніж пластичного хірурга.

"Мені хотілося себе вдосконалити. І досі хочеться щось змінити. Тому я почала робити операції", - поділилася вона інтерв'ю для каналу "Україна".

Вилиці Настя збільшила собі сама уколами філлерів протягом року. На це вона витратила близько 60-ти тисяч гривень

"Перше, що я зробила, - це груди. У мене їх не було, я виглядала як хлопчик. Але я зроблю груди ще більше, коли буде можна. Повинно пройти 4 місяці", - зізналася Настя.

Також вона пояснила, чому робила пластичну операцію за кордоном.

"Там набагато дешевше. Якщо в Україні операція зі збільшення грудей буде коштувати у якогось класного хірурга 8 тисяч доларів, то за кордоном - 3 тисячі. Груди з підборіддям обійшлися мені в 3300. Видалення грудочок Біша - 800. Зуби - 3700", - розказала Покрещук.

У 2019-му вона брала участь у 4-му сезоні шоу "Від пацанки до панянки"

З самого початку препарат у вилиці їй колов косметолог, а потім Анастасія спробувала робити це сама під його наглядом. Хоча, на думку фахівців, робити подібне у домашніх умовах небезпечно для здоров’я.

Цей розмір грудей Покрещук теж не влаштовує

Фото з Instagram