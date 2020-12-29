Огнєвіч з голим животом розказала, як справляється з панічними атаками

Наприкінці важкого 2020-го року співачка Злата Огнєвіч зізналася, що періодично страждає на панічні атаки і приступи тривожності.

Але поки що артистці вдається самотужки з ними справлятися, без допомоги психотерапевта чи пігулок.

Про свій метод заспокоєння Злата написала в Instagram.

"Можливо, ви помічали за собою, що напад тривоги може прийти до вас несподівано? Спокійний день, багато різних справ, і різко настає паніка. Ви не розумієте, що відбувається, і боїтеся, що це повториться знову, і ще більше провокує напад. Те, що ви відчуваєте, називається панічна атака", - пояснила Огнєвіч.

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"Лікарі з'ясували, що часто розвитку захворювання сприяють серйозні потрясіння, які траплялися раніше, або надмірне навантаження, наприклад: стрес, хвороба, надмірні спортивні навантаження, і навіть під час вагітності можливі панічні атаки", - зауважила вона.

Зірки теж страждають від панічних атак

"У моєму випадку такі атаки зустрічаються через стрес і надмірні навантаження... Звичайно, в ідеалі, потрібно звернутися до психотерапевта або допомогти собі самому. Я, не поспішаючи, набираю повітря, протягом декількох секунд, затримую його і повільно випускаю. Повторюю, поки не відпустить. А ще кажу собі різні приємні слова, похвалу і що все ДОБРЕ. Мені дуже допомагає дана практика", - поділилася Злата.

При нападі паніки Огнєвіч радить повільно дихати

"У сучасному світі на людях стільки відповідальності, навантаження, постійних потрясінь, що дуже важливо займатися різними практиками, саморозвитком і культивувати в собі гармонійний стан і максимально спокійне ставлення до всього", - наголосила артистка.