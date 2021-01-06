"Дівчина Бонда" Таня Робертс пішла з життя через день після того, як її "поховали" ЗМІ

Американська актриса та модель Таня Робертс, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда в фільмі "Вид на вбивство", пішла з життя в віці 65 років. Це сталося 4-го січня, але некрологи і триб'юти заполонили мережу за день до того.

Причиною цього стало страшне непорозуміння: згорьований цивільний чоловік Тані, Ланс О'Браєн, відвідуючи її в шпиталі, вирішив, що став свідком її останнього подиху. Перебуваючи в сильному стресі, він одразу пішов із палати, не поспілкувавшись із лікарями.

Таня Робертс померла на 66-му році життя фото з twitter робертс

"Вона померла в мене на руках", - сказав чоловік речникові акторки, і той поширив повідомлення про її смерть, не перевіривши інформацію, пише TMZ.

Про те, що його кохана досі жива, Ланс довідався, коли йому передзвонили з лікарні. Але, на жаль, врятувати Таню лікарям не вдалося, і ввечері 4-го січня її серце зупинилося назавжди.

Причина смерті актриси не пов'язана з COVID-19. За словами речника, якого цитує Business Insider, зірка страждала на інфекцію сечовидільних шляхів, яка "поширилася на нирки, печінку, жовчний міхур, а потім і кров".

Робертс потрапила до лікарні 24-го грудня після того, як знепритомніла в себе вдома, повернувшись із прогулянки з собаками. Відтоді вона перебувала на апараті штучного дихання.

Окрім "Бондіани", Таня Робертс також відома за серіалами "Янголи Чарлі", та "Шоу 70-х", фільмами "Майже вагітна" та "Шина - королева джунглів".

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