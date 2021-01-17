Брежнєва вперше знялася з доньками для модного глянцю
17 січня 2021, 10:03
Співачка Віра Брежнєва з дочками Сонею та Сарою знялася для російського Elle.
Як не дивно, це перша фотосесія зірки з обома її дівчатами, зроблена для модного глянцю.
Про це Віра написала у своєму Instagram.
"Наша перша спільна фотосесія в журналі. З кожним роком все більше насолоджуюся своїми дівчатками. Так рідко ми перебуваємо разом в одному місті. І я вирішила закарбувати цей момент", - зізналася Брежнєва.
За стиль зйомки відповідала українська модель і стилістка Надя Шаповал.
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До того ж, сама Брежнєва ще й прикрасила обкладинку видання.
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Фото Elle.ru з Instagram
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