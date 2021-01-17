Брежнєва вперше знялася з доньками для модного глянцю

Співачка Віра Брежнєва з дочками Сонею та Сарою знялася для російського Elle.

Як не дивно, це перша фотосесія зірки з обома її дівчатами, зроблена для модного глянцю.

Про це Віра написала у своєму Instagram.

"Наша перша спільна фотосесія в журналі. З кожним роком все більше насолоджуюся своїми дівчатками. Так рідко ми перебуваємо разом в одному місті. І я вирішила закарбувати цей момент", - зізналася Брежнєва.

19-річна Соня навчається в США, тому з мамою та 11-річною сестрою проводить небагато часу разом

За стиль зйомки відповідала українська модель і стилістка Надя Шаповал.

У сестер, як відомо, різні батьки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nadiia Shapoval (@nadiiashapoval)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nadiia Shapoval (@nadiiashapoval)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nadiia Shapoval (@nadiiashapoval)

До того ж, сама Брежнєва ще й прикрасила обкладинку видання.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Фото Elle.ru з Instagram