Поліна Логунова: Я регулярно хочу померти
Дружина актора Дмитра Ступки, телеведуча Поліна Логунова приголомшила відвертими зізнаннями.
У програмі "Зірковий шлях" вона розказала про складні стосунки з чоловіком та про часті суїцидальні думки. А ще зізналася, що ніколи не почувалася щасливою.
Логунова зі Ступкою у шлюбі вже майже 5 років, і якщо раніше вони часто сварилися, то тепер поводяться спокійніше. Але стосункам це не пішло на користь.
"Я раніше могла там 100 раз влаштувати істерику, зараз я просто дивлюся і спокійно про щось говорю. Наприклад, я говорю "я укатаю тебе в асфальт", - пожартувала Логунова.
"Є штуки, які мене зараз трохи турбують більше, ніж якісь сварки. Я сильно зросла, в тому числі завдяки йому (чоловіку – ред..). Я росту дуже швидко, а він дуже повільно. Я йому даю дуже багато часу для росту. Якщо він не виросте, я думаю, що ми залишимося друзями. Але він намагається рости дуже сильно, став хорошим викладачем, він веде два курси, у нього все добре зі студентами, він ось так себе реалізував. Хоча, я думаю, що я б рвала більше", - зазначила Поліна.
Логунова не приховує, що вважає себе сильнішою за Ступку. Але разом із тим, така роль не дається їй легко.
"Немає нічого, що б я не могла пережити, але я регулярно хочу померти. Мені іноді так нестерпно боляче, що здається, я не можу цього терпіти. І я реально хочу фізично зникнути. І стан суїцидальний у мене останнім часом частішає, тому що я дуже різко і швидко просуваюсь. Я не планую самогубство, ні в якому разі, але цей стан, коли тобі хочеться зникнути", - відверто розказала Поліна.
До таких думок доводить телеведучу так званий "Синдром Мерилін Монро". Коли ти гарна, успішна, розумна, цікава, але абсолютно нещасна.
"Я не пам'ятаю, щоб я була щаслива. Жодного року", - зізналася Логунова.
Найскладнішим періодом подружнього життя Логунова називає появу доньки. Тоді вона мала вийти на роботу через три тижні після пологів.
"Їсти хотілося, брала дитину з собою з люлькою. Важкувато було. У Діми було все складно, у його світосприйнятті. І у нас тоді з ним було все складно. І він якось без роботи, скажімо так, був", - згадала Поліна.
Поліна і досі не відчуває підтримки чоловіка.
"Я не бачу в ньому допомоги психологічної. У нас немає такого типу, поговорити про щось. "Я хочу тобі розповісти там щось". Він ніколи мене не слухав. Він говорив тільки про себе. І це стало константою у наших стосунках. Йому важливо, щоб він, щоб його чули, щоб його хвалили: а я, от подивися, а я", - обурилася Логунова.
"Я його, звичайно, хвалю, але я вже навіть забула, коли мене чують і коли він чує, що щось мені потрібно. Але це теж урок, де я для себе приймаю стан, що так ти по суті нікому, крім себе не потрібна. І перестань шукати вихід не тільки в чоловіках, у відносинах. Але і десь там навколо, в подруг тощо", - зазначила телеведуча.
Фото з Instagram