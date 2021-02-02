Дружина актора Дмитра Ступки, телеведуча Поліна Логунова приголомшила відвертими зізнаннями.

У програмі "Зірковий шлях" вона розказала про складні стосунки з чоловіком та про часті суїцидальні думки. А ще зізналася, що ніколи не почувалася щасливою.

Логунова зі Ступкою у шлюбі вже майже 5 років, і якщо раніше вони часто сварилися, то тепер поводяться спокійніше. Але стосункам це не пішло на користь.

"Я раніше могла там 100 раз влаштувати істерику, зараз я просто дивлюся і спокійно про щось говорю. Наприклад, я говорю "я укатаю тебе в асфальт", - пожартувала Логунова.

Поліна раптом вирішила розкрити правду про свій шлюб із Дмитром

"Є штуки, які мене зараз трохи турбують більше, ніж якісь сварки. Я сильно зросла, в тому числі завдяки йому (чоловіку – ред..). Я росту дуже швидко, а він дуже повільно. Я йому даю дуже багато часу для росту. Якщо він не виросте, я думаю, що ми залишимося друзями. Але він намагається рости дуже сильно, став хорошим викладачем, він веде два курси, у нього все добре зі студентами, він ось так себе реалізував. Хоча, я думаю, що я б рвала більше", - зазначила Поліна.

Логунова не приховує, що вважає себе сильнішою за Ступку. Але разом із тим, така роль не дається їй легко.

"Немає нічого, що б я не могла пережити, але я регулярно хочу померти. Мені іноді так нестерпно боляче, що здається, я не можу цього терпіти. І я реально хочу фізично зникнути. І стан суїцидальний у мене останнім часом частішає, тому що я дуже різко і швидко просуваюсь. Я не планую самогубство, ні в якому разі, але цей стан, коли тобі хочеться зникнути", - відверто розказала Поліна.

Важко повірити, що ця красива успішна дівчина іноді хоче зникнути

До таких думок доводить телеведучу так званий "Синдром Мерилін Монро". Коли ти гарна, успішна, розумна, цікава, але абсолютно нещасна.

"Я не пам'ятаю, щоб я була щаслива. Жодного року", - зізналася Логунова.

Найскладнішим періодом подружнього життя Логунова називає появу доньки. Тоді вона мала вийти на роботу через три тижні після пологів.

"Їсти хотілося, брала дитину з собою з люлькою. Важкувато було. У Діми було все складно, у його світосприйнятті. І у нас тоді з ним було все складно. І він якось без роботи, скажімо так, був", - згадала Поліна.

Поліна і досі не відчуває підтримки чоловіка.

"Я не бачу в ньому допомоги психологічної. У нас немає такого типу, поговорити про щось. "Я хочу тобі розповісти там щось". Він ніколи мене не слухав. Він говорив тільки про себе. І це стало константою у наших стосунках. Йому важливо, щоб він, щоб його чули, щоб його хвалили: а я, от подивися, а я", - обурилася Логунова.

"Я його, звичайно, хвалю, але я вже навіть забула, коли мене чують і коли він чує, що щось мені потрібно. Але це теж урок, де я для себе приймаю стан, що так ти по суті нікому, крім себе не потрібна. І перестань шукати вихід не тільки в чоловіках, у відносинах. Але і десь там навколо, в подруг тощо", - зазначила телеведуча.

Фото з Instagram