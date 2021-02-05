Сенцов став батьком утретє і показав новонароджену дочку

П'ятниця, 5 лютого 2021, 09:16

44-річний режисер та колишній політв’язень Олег Сенцов став батьком втретє.

У нього народилася дочка, яку назвали Еммою.

Радісною новиною Олег поділився у Facebook та показав новонароджену дівчинку.

Донька Емма.

Posted by Олег Сенцов on Thursday, February 4, 2021

Як відомо, у Сенцова є син Владислав і дочка Аліна. З дружиною Аллою режисер розлучився ще у 2016-му. Жінка залишилася у Криму та прийняла анексію. 

 
Дочка Аліна зустрічала Сенцова в аеропорту після звільнення з полону

Нагадаємо, рік тому до Олега в Київ переїхали його мама і син

Фото з Facebook Сенцова 


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