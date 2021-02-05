Сенцов став батьком утретє і показав новонароджену дочку
5 лютого 2021, 09:16
44-річний режисер та колишній політв’язень Олег Сенцов став батьком втретє.
У нього народилася дочка, яку назвали Еммою.
Радісною новиною Олег поділився у Facebook та показав новонароджену дівчинку.
Як відомо, у Сенцова є син Владислав і дочка Аліна. З дружиною Аллою режисер розлучився ще у 2016-му. Жінка залишилася у Криму та прийняла анексію.
Але хто народив Олегу третю дитину, поки невідомо.
Нагадаємо, рік тому до Олега в Київ переїхали його мама і син.
Фото з Facebook Сенцова
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