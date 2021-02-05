Сенцов став батьком утретє і показав новонароджену дочку

44-річний режисер та колишній політв’язень Олег Сенцов став батьком втретє.

У нього народилася дочка, яку назвали Еммою.

Радісною новиною Олег поділився у Facebook та показав новонароджену дівчинку.

Як відомо, у Сенцова є син Владислав і дочка Аліна. З дружиною Аллою режисер розлучився ще у 2016-му. Жінка залишилася у Криму та прийняла анексію.

Дочка Аліна зустрічала Сенцова в аеропорту після звільнення з полону

Нагадаємо, рік тому до Олега в Київ переїхали його мама і син.

Фото з Facebook Сенцова