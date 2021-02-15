Хіджаб і два костюми: що перша леді вдягала в ОАЕ
День святого Валентина 14-го лютого президентське подружжя Володимир та Олена Зеленська провели в ОАЕ, куди полетіли на два дні з офіційним візитом.
За цей час перша леді встигла вигуляти три вбрання – брючний костюм, костюм зі спідницею максі та національне жіноче вбрання Арабських еміратів – абайю.
Кольорова гама виїзного гардеробу Зеленської цього разу обмежилася бордовим, молочним та рожевим кольорами.
З трапу президентського літака перша леді спустилася у костюмі від українського бренду SIX.
Від цього ж бренду було вбрання Зеленської, в якому вона зустрічалася з міністром культури та молоді ОАЕ Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі.
А вже у мечеті шейха Заїда в Абу-Дабі Олені видали довгу традиційну арабську жіночу сукню з рукавами бордового кольору з білим орнаментом та білу хустку.
Фото з соцмереж
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