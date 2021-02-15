Хіджаб і два костюми: що перша леді вдягала в ОАЕ

День святого Валентина 14-го лютого президентське подружжя Володимир та Олена Зеленська провели в ОАЕ, куди полетіли на два дні з офіційним візитом.

За цей час перша леді встигла вигуляти три вбрання – брючний костюм, костюм зі спідницею максі та національне жіноче вбрання Арабських еміратів – абайю.

Кольорова гама виїзного гардеробу Зеленської цього разу обмежилася бордовим, молочним та рожевим кольорами.

З трапу президентського літака перша леді спустилася у костюмі від українського бренду SIX.

Бренд SIX один із найпопулярніших в гардеробі Олени Зеленської

Від цього ж бренду було вбрання Зеленської, в якому вона зустрічалася з міністром культури та молоді ОАЕ Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі.

Костюм ніжних кольорів перша леді обрала для ділових зустрічей та екскурсії в Лувр Абу-Дабі

Володимиру простіше - взяв один костюм і всі дні в ньому ходиш

А вже у мечеті шейха Заїда в Абу-Дабі Олені видали довгу традиційну арабську жіночу сукню з рукавами бордового кольору з білим орнаментом та білу хустку.

Олена вкрила голову так, як мусульманки носять шейлу - хустку, яка вільно лежить на плечах і не завжди приховує шию та волосся. А хіджабом у широкому розумінні називають будь-яке традиційне мусульманське вбрання та головний убір жінок, який повінстю покриває волосся та шию

Коментаторам в Instagram сподобався образ Зеленської в абайї

Фото з соцмереж