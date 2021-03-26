83-річна Джейн Фонда попозувала для глянцю та розкрила свою еротичну фантазію

Американська акторка, фітнесгуру та феміністка Джейн Фонда стала героїнею квітневого Harper's Bazaar. 83-річна кінодіва у інтерв'ю говорила про роботу, про політику, про материнство та про особисте життя.

Зірка, в якої за плечима три офіційних шлюби, зізналася, що більше не хоче стосунків. Хоча й має певні еротичні фантазії.

"Одна з найбільш болісних речей, які я усвідомила з настанням 80 років - навіть не знаю, скільки мені - 83, і я одиначка. Про що мені довелося дійсно замислитися, так це про те, що я не дуже здатна (до близькості з кимось). Річ не в них (чоловіках). Річ у мені. Якщо з'являвся чоловік, який казав: "Ну ж бо, Фонда, роздягнися", я тікала, перелякана. Мене вабило до чоловіків, які ніколи би так зі мною не повелися, бо їм самим необов'язково було роздягатися", - поділилася Джейн із глянцем.

83-річна кінозірка приміряла кілька стильних луків

Фонда жалкує про те, що в її житті мало близькості, але примирилася з цим фактом.

"Я не хочу більше бути в стосунках, в сексуальних стосунках. Не маю такого бажання. Чи маю я фантазії? Так, ось моя фантазія. Розкажу її. Вона про те, що я зустрічаю професора або дослідника, когось такого типу, людину, дійсно здатну любити, плекати жінку, щоби я могла перевірити себе та побачити, чи зможу я роздягнутися", - розповіла актриса.

"Думаю, тепер я змогла би, але проблема в тім, що я, як і чоловік, хотіла би молодшого чоловіка. Хіба це не огидно? Річ у шкірі. Я би хотіла молодшого чоловіка, і я надто самолюбива", - додала вона.

Джейн фантазує про чоловіків, але стосунків більше не хоче

Нагадаємо, Джейн Фонда пишається тим, що їй вдалося викликати першу ерекцію в цілого покоління глядачів.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Джейн Фонда: Думала, вмру від алкоголізму й самоти

Джейн Фонда: Мене зґвалтували в дитинстві

Джейн Фонда: Я не боюся смерті