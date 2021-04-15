Лопес і Родрігес оголосили про розрив: Краще бути друзями

На жаль, американській зірковій парі, Дженніфер Лопес та Алексу Родрігесу не вдалося "полагодити" свої стосунки. Пара, яка заручилася два роки тому, офіційно оголосила про розставання.

Спільну заяву Лопес та Родрігеса отримало видання Today.

"Ми усвідомили, що нам краще бути друзями, і ми сподіваємося ними залишитися", - наголосили зірки.

Лопес і Родрігес були разом 4 роки

"Ми продовжимо співпрацювати та підтримувати одне одного в нашому спільному бізнесі та проєктах. Ми бажаємо найкращого одне одному та дітям одне одного. Із поваги до них, єдиний коментар, який ми ще маємо дати, це подяка всім, хто надсилав нам добрі слова та підтримку", - додали тепер уже колишні наречені.

Як відомо, Алекс - не перший чоловік у житті Джен, із яким вона заручається, але до вівтаря так і не доходить. У 2003-му в неї так сталося з Беном Аффлеком.

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