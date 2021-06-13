Хореограф Григорій Чапкіс пішов із життя

Неділя, 13 червня 2021, 22:59

Легендарний танцівник і хореограф, член журі "Танців з зірками" Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя. 

Про це ТаблоID дізнався з джерел, близьких до родини покійного. 

Чапкіс помер у лікарні через загострення важкої хвороби та ускладнень після коронавірусу. 

Узимку хореограф кілька разів потрапляв до реанімації через двостороннє запалення легень, яке йому діагностували ще у грудні 2020. 

 
Григорію Миколайовичу 24-го лютого виповнилося 91 
фото "тсн"

Як відомо, восени 2020-го Чапкіс одружився вчетверте. Його обраницею стала жінка Людмила, молодша за нього на 52 роки. 

Від двох перших шлюбів хореограф мав дочку Лілію і сина Григорія. 

 
Чапкіс з сином та онукою 
фото з instagram
 
Син Чапкіса Григорій повідомив в Instagram про смерть батька 

У лютому 2020-го року Володимир Зеленський нагородив Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого. 


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