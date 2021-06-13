Хореограф Григорій Чапкіс пішов із життя

13 червня 2021, 22:59

Легендарний танцівник і хореограф, член журі "Танців з зірками" Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя.

Про це ТаблоID дізнався з джерел, близьких до родини покійного.

Чапкіс помер у лікарні через загострення важкої хвороби та ускладнень після коронавірусу.

Узимку хореограф кілька разів потрапляв до реанімації через двостороннє запалення легень, яке йому діагностували ще у грудні 2020.


 
Григорію Миколайовичу 24-го лютого виповнилося 91
фото "тсн"

Як відомо, восени 2020-го Чапкіс одружився вчетверте. Його обраницею стала Людмила, молодша за нього на 52 роки.

Від двох перших шлюбів хореограф мав дочку Лілію і сина Григорія.

 
Чапкіс з сином та онукою
фото з instagram
 
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У лютому 2020-го року Володимир Зеленський нагородив Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого.

Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною...

Posted by Володимир Зеленський on Monday, June 14, 2021


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