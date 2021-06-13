Хореограф Григорій Чапкіс пішов із життя
Легендарний танцівник і хореограф, член журі "Танців з зірками" Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя.
Про це ТаблоID дізнався з джерел, близьких до родини покійного.
Чапкіс помер у лікарні через загострення важкої хвороби та ускладнень після коронавірусу.
Узимку хореограф кілька разів потрапляв до реанімації через двостороннє запалення легень, яке йому діагностували ще у грудні 2020.
Як відомо, восени 2020-го Чапкіс одружився вчетверте. Його обраницею стала Людмила, молодша за нього на 52 роки.
Від двох перших шлюбів хореограф мав дочку Лілію і сина Григорія.
У лютому 2020-го року Володимир Зеленський нагородив Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого.
Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, із сильною...Posted by Володимир Зеленський on Monday, June 14, 2021