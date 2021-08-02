60-річний голлівудський актор Джордж Клуні спростував чутки про те, що вони з дружиною Амаль готуються знову стати батьком.

Про це повідомляє Mirror.

"Історія про те, що Амаль Клуні вагітна, не відповідає дійсності", - заявив представник пари.

Як відомо, кілька днів тому видання OK! написало про те, що пара, яка виховує 4-річних близнюків Еллу та Олександра, знову чекає на двійню.

George Clooney's wife Amal 'pregnant' four years after welcoming twins https://t.co/GFiAz2L57U pic.twitter.com/pRWZiIy40w — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 30, 2021

За свідченнями джерел видання, уже нібито минув 1-й триместр вагітності Амаль.

"Джордж і Амаль цього дійсно хотіли, але у її віці не було ніяких гарантій", - додав інсайдер.

Нагадаємо, 6-го червня 2017-го року Амаль Клуні народила двійню в одній із клінік Лондона.