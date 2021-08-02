Джордж Клуні спростував чутки про вагітність своєї дружини

2 серпня 2021, 14:05

60-річний голлівудський актор Джордж Клуні спростував чутки про те, що вони з дружиною Амаль готуються знову стати батьком.

Про це повідомляє Mirror. 

"Історія про те, що Амаль Клуні вагітна, не відповідає дійсності", - заявив представник пари.

Як відомо, кілька днів тому видання OK! написало про те, що пара, яка виховує 4-річних близнюків Еллу та Олександра, знову чекає на двійню.

За свідченнями джерел видання, уже нібито минув 1-й триместр вагітності Амаль.

"Джордж і Амаль цього дійсно хотіли, але у її віці не було ніяких гарантій", - додав інсайдер.

Нагадаємо, 6-го червня 2017-го року Амаль Клуні народила двійню в одній із клінік Лондона.


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