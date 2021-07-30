Схоже, 60-річний голлівудський актор Джордж Клуні готується знову стати батьком.

Його 43-річна дружина-адвокатка Амаль Клуні вагітна. Про це пише OK! З посиланням на власні джерела з оточення подружжя.

До того ж, інсайдер запевняє, що пара, яка виховує 4-річних близнюків Еллу та Олександра, знову чекає на двійню.

George Clooney's wife Amal 'pregnant' four years after welcoming twins https://t.co/GFiAz2L57U pic.twitter.com/pRWZiIy40w — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 30, 2021

За свідченнями джерел, уже минув 1-й триместр вагітності Амаль, тож зовсім скоро животик стане помітним.

"Джордж і Амаль цього дійсно хотіли, але у її віці не було ніяких гарантій", - додав інсайдер.

Також за словами джерела, Елла та Олександр радіють появі майбутніх малюків.

"Вони повідомили близнюкам у їхній день народження (6 червня - ред.). Елла благала сестричку, тож усі вони сподіваються хоча б на одну маленьку дівчинку", - зазначив інсайдер.

Нагадаємо, 6-го червня 2017-го року Амаль Клуні народила двійню в одній із клінік Лондона.