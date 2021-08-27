Блогерка Філонова показалася в купальнику до та після схуднення на 6 кіло

Insta-зірка Олена Філонова похвалилася результатом схуднення, якого досягла за місяць.

Блогерка схудла на 6 кілограмів і показала своє фото в купальнику ДО та ПІСЛЯ.

При зрості 160 см Олена важила 67 кілограмів, а тепер її вага – 61 кг.

"Відмінна перемога над собою", - написала Філонова фото з instagram

Об’єм талії зменшився з 79 до 73, а стегон – з 108 до 103 см.

Весь процес схуднення за програмою Майєр блогерка показувала в Instagram. Також вона ділилася порадами щодо правильного харчування і викладала свої тренування.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Filonova (@efilonova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Filonova (@efilonova)

До речі, в інтерв'ю Славі Дьоміну Філонова розказала, що зайву вагу спровокувало нещасне кохання. Вона розірвала стосунки з людиною, яка була для неї важливою, і стрес дав про себе знати.

"Кохання ранить і дає ці кілограми. Може бути стрес, нестача сексу, це впливає на гормони. Мені не 18 років, організм працює не так добре, як у цьому віці. Якийсь час, коли ти втрачаєш любов, заїдаєш. Я не можу без кохання", - зізналася Олена.