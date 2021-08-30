"Непередбачувана та чарівна": що відомо про дружину учасника скандальної ДТП нардепа Трухіна

ДТП за участю депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна стала головною темою понеділка 30-го серпня у ЗМІ, бо "Українська правда" оприлюднила відео, яке до цього намагалися "приховати".

За даними журналістів, 23-го серпня Трухін напідпитку спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Постраждало 6 осіб, та близько 30 видань видалили відео ДТП.

І якщо до цього інциденту про 34-річного Олександра Трухіна мало хто чув, то тепер він і той, хто за ним стоїть, цікавлять багатьох.

Instagram Трухіна немає фото з дружиною та дітьми, лише робочі світлини

Відомо, що Трухін одружений та має двох синів. І ТаблоID, перш за все, вирішив звернути увагу на дружину депутата, Лілію Трухіну. Але про жінку інформації в мережі зовсім небагато.

Відомо, що їй 33 роки, вона друга дружина Трухіна і, як і він, з Дніпра. Лілія має закритий Instagram, а в мережі є лише її давні фото з соцмереж ВКонтакте та Однокласники.

На жаль, сторінки Трухіної у Facebook та Instagram закриті, тому в мережі можна знайти лише її старі фото

Також відомо, що Ліля брала участь у конкурсі краси "Мисс Днепропетровск"-2012, але не потрапила навіть до трійки фіналісток.

У 24 роки Трухіна (у дівоцтві - Міро) змагалася за титул "Міс Дніпропетровськ"

Уже тоді Лілія працювала, мріяла самореалізуватися, цікавилася модою, кіно, музикою та любила співати. А ще називала себе чарівною і непередбачуваною.

У декларації Трухіна немає жодної коштовності, сумки чи шуби, записаної на дружину. Також на неї не записано жодного житла чи земельної ділянки.