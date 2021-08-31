"Потрібно було стартувати раніше": Наталка Карпа пояснила, чому наважилася стати мамою лише в 38 років

Співачка Наталка Карпа розказала, як змінило їхнє з чоловіком Євгеном Тєрєховим життя народження спільної донечки Злати. Зірка тепер навіть жалкує, що наважилася стати мамою лише у 38.

Про це вона розказала за лаштунками шоу "Співають всі!".

У грудні Златі виповниться два рочки фото з instagram карпи

"До цього життя було в якомусь постійному гастрольному графіку, зйомках, інтерв'ю. Я жила фразами: все встигнемо, все зробимо, все буде. Але зараз розумію – потрібно було стартувати раніше. Адже це такий кайф і щастя! Так, звичайно, безсонні ночі ніхто не відміняв, наприклад, сьогодні я спала всього 3 години, але ці жертви того варті!", - запевнила вона.

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"Я стала помічати, що в моєму житті присутня зайва метушня і навчилася відкидати все непотрібне. Тому що раніше я бралася за все. Тепер я чітко розставляю пріоритети. А ще навчилась цінувати сім'ю і домашній затишок, хоча розумію, що це щоденна велика робота. Це може гарно виглядати на фото або на екрані, а в житті – це робота!", - поділилася Наталка.

Наталка вперше стала мамою в 38

Змінилися після появи донечки й їхні з Євгеном стосунки. Як, мабуть, у кожній родині, без сварок не обходиться. Але подружжя навчилося вирішувати конфлікти.

"Після народження Злати у нас відбувся розподіл обов'язків, адже ми відчули певну відповідальність в усьому – починаючи з фінансової складової і до моральних норм. У нас так склалось, що ми з чоловіком – два лідера, нам з самого початку було непросто", - зізналася Карпа.

"Але у нас є слово-активатор: "стіл" і, якщо потрібно влаштувати розбір польотів - сідаємо і розмовляємо. Одного разу навіть було таке, що ми в ресторані взяли листочки і написали список якостей, які кожен хотів би змінити в партнері, і обмінялися ними. Це до речі, була наша перша сварка, а список досі є у мене", - розказала артистка.

Нагадаємо, Карпа та "Титановий Джексон" відгуляли весілля у Львові в 2016-му році. В Євгена є старша донька Ганна від попереднього шлюбу.

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