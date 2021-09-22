Зірка "Секс і місто" Віллі Гарсон помер на 58-му році життя

Актор Вільям Гарсон, відомий роллю найкращого друга-гея письменниці Керрі Бредшоу, Стенфорда Блетча у культовому серіалі "Секс і місто" пішов із життя у 57 років.

Про це у своєму Instagram повідомив його син Нейтан Гарсон, якого актор усиновив у 2009-му році.

"Я тебе дуже люблю, тату. Спочивай з миром, і я дуже радий, що ти розділив зі мною усі свої пригодами і зумів так багато зробити. Я так пишаюся тобою. Я завжди буду тебе любити, але я думаю, що тобі пора вирушити у власну подорож. Ти завжди будеш зі мною", - написав Нейтан.

"Люблю тебе більше, ніж ти коли-небудь міг уявити, і я радий, що ти зараз можеш бути спокійним. Ти завжди був найжорсткішою, найсмішнішою та найрозумнішою людиною, яку я знав. Я радий, що ти поділився зі мною своєю любов'ю. Я ніколи цього не забуду і не втрачу", - пообіцяв хлопець.

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Віллі Гарсон тривалий час боровся із онкологією. Але невідомо, чи саме хвороба стала причиною його смерті.

Актор брав участь у сіквелі "Секс і місто", який має вийти наприкінці цього року фото з Instagram

Колеги Гарсона сумують за ним та присвячують йому проникливі пости у мережі.

Виконавиця ролі Міранди, Синтія Ніксон написала в Instagram:

"Дуже-дуже сумно, що ми втратили Віллі. Ми всі його любили і обожнювали працювати з ним. Він був нескінченно смішним на екрані та в реальному житті. Він був джерелом світла, дружби та знань про шоу-бізнес. Він завжди був чудовим професіоналом".

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Гарсон також грав у серіалах "Білий комірець", "Твін пікс", "Друзі" та багато інших.