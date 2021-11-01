"Як з козла молока": Ніна Матвієнко зізналася, що розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу

Співачка Ніна Матвієнко, яка навесні відсвяткувала золоте весілля зі своїм чоловіком Петром Гончаром, зізналася, що насправді вони більше не живуть разом. Як пояснила артистка, саме вона була ініціатором розриву.

Петро перебрався на дачу в 60 кілометрах від Києва. Про це Матвієнко розповіла в програмі "Позаочі".

Ніна Матвієнко та Петро Гончар більше не живуть разом фото з instagram тоні матвієнко

"Я попросила покинути мене. Це виважене рішення. Він вважав, що в нього ще є своє життя, яке він вибрав... Тут не було ні скандалу, нічого. Тут уже було розуміння... Треба волю - це як той козел, який повинен на тому шнурку трішки відійти. Як з козла молока. Толку-то ніякого вже в хаті. Я сказала: "Іди собі, живи на дачі, малюй", - поділилася Ніна Митрофанівна.

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Як зізналася 74-річна співачка, між ними з Петром більше немає ні тепла, ні душевного спілкування.

"Я сказала: "Скажи людям, що я погана чи ще щось таке, кажи що хочеш про мене." Всі кажуть, що він мене покинув. Щоб захистить якось його честь. Знаєте, в мене нема з цього приводу вже болю. Абсолютно немає. Я майже все життя була як чоловік, забезпечувала сім'ю. Так нащо воно на старості ще? Ніколи в нього не було коштів. Ми жили на одну мою зарплату до 60 років", - розказала вона.

Матвієнко підкреслила, що ніколи не докоряла чоловікові безгрошів'ям. Набагато гіршим для неї було те, що Петро декілька разів підводив її в важливих речах, зокрема відмовлявся побути з хворими дітьми, знаючи, що в дружини через це зривається важливий для її кар'єри виступ.

Артистка сама попросила чоловіка покинути її

Як раніше вже розповідала артистка, їй доводилося пробачати й подружні зради.

"Я довго не розуміла, що таке ревнувати, тому що я вірила. Перший раз - це навіть були не ревнощі, а щось страшніше за ревнощі, переляк був сильний. Коли я зрозуміла, що мене використали в житті", - пригадала вона.

Нагадаємо, в 50-ту річницю шлюбу батьків Тоня Матвієнко ділилася їхніми красивими архівними фотографіями.

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