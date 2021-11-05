Поліціянтка з Сум перемогла в конкурсі фітнес-бікіні. ФОТО

Інспекторка зі зв'язків із громадськістю патрульної поліції Сум Марина Горьковська перемогла в номінації фітнес-бікіні на чемпіонаті з бодібілдінгу "Mr & Ms Ukraine 2021".

Про це з гордістю повідомляється на сторінці Патрульної поліції України в Facebook.

У лавах поліції Сумщини тепер є "міс фітнес-бікіні"

Для Марини участь у чемпіонаті, що відбувся в Києві, стала дебютом. Адже займатися цим видом спорту дівчина почала лише влітку цього року.

Після лише кількох місяців тренувань Марина перемогла у своєму ж першому змаганні

"Від першої ідеї до першої перемоги - приблизно 3 місяці, сповнені натхненням, сумнівами, підтримки та, паралельно, осуду з боку оточення, думками про "нічого вже не хочу" та "я зможу!", але бажання досягти мрії та, як говорять, "впертість характеру" сприяли успіху! За натхнення та підтримку дякую усім, хто "зі мною" та "за мене" ...я "з вами" і я " за вас"!", - написала сама Горьковська.

Горьковська працює інспекторкою зі зв'язків із громадськості

"Ця життєва сторінка - безцінний досвід, але не час зупинятися, пишу "книгу" далі! Попереду - найцікавіше! ", - додала вона.

Марина заміжня та має доньку

Фото з Facebook Патрульної поліції України та Горьковської

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Сексі-коп Мілевич стала патрульним ельфом у мікрошортах