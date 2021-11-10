Новим "Холостяком" стане 32-річний львів’янин із Маямі
Стало відомо, хто у наступному сезоні телешоу "Холостяк" шукатиме своє кохання.
Черговим героєм програми на "СТБ" буде 32-річний Алекс Топольський ― українець, який побудував успішний бізнес в Америці.
Алекс народився і виріс у Львові. Але відразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар'єру.
Нині він живе в Маямі та займається нерухомістю. Але от в особистому житті в Топольського не все так добре, як у бізнесі.
"Я не прихильник стосунків, побудованих на взаємовигоді. Мені важливо, щоб у парі були спільні цінності та збігалися погляди на життя. Я шукаю ту дівчину, у стосунках з якою в нас будуть щирі емоції, тепло і справжнє кохання. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні", ― заявив Алекс.
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Фото з Instagram та "СТБ"