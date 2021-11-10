Новим "Холостяком" стане 32-річний львів’янин із Маямі

Стало відомо, хто у наступному сезоні телешоу "Холостяк" шукатиме своє кохання.

Черговим героєм програми на "СТБ" буде 32-річний Алекс Топольський ― українець, який побудував успішний бізнес в Америці.

Алекс народився і виріс у Львові. Але відразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар'єру.

Дівчатка, дивіться, який ласий шматочок :)

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Нині він живе в Маямі та займається нерухомістю. Але от в особистому житті в Топольського не все так добре, як у бізнесі.

Топольський шукає споріднену душу

"Я не прихильник стосунків, побудованих на взаємовигоді. Мені важливо, щоб у парі були спільні цінності та збігалися погляди на життя. Я шукаю ту дівчину, у стосунках з якою в нас будуть щирі емоції, тепло і справжнє кохання. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні", ― заявив Алекс.

Гроші заробляє в Америці, а за коханням подався на батьківщину

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Topolsky (@alexander_topolsky)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Topolsky (@alexander_topolsky)

Фото з Instagram та "СТБ"