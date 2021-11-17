"Я був на дні": учасник “Танців з зірками” розповів, чому намагався скоїти самогубство

Актор й учасник шоу "Танці з зiрками" Артур Логай поділився подробицями свого буремного минулого.

Він розповів, як в юному віці страждав від ігроманії.

"Мені було 12 років... В мене був старший товариш… Він поставив 5 гривень, а потім бац – і отримав 20. В голові відразу "Клас". Так можна заробляти", – розповів 28-річний Артур у інтерв’ю ЖВЛ.

Лудоманія спіткала Артура у шкільному віці

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Зірка серіалу "Моя улюблена страшко" й телешоу "Київ вдень та вночі" швидко звик до ігрових автоматів й довго приховував від близьких свою пристрасть. Однак, з часом, програші були все більшими.

"Коли нема звідки брати гроші, коли ти розумієш, що вже винен комусь і винен багато, потрібно повертати… і коли забираєш мамині коштовності з дому… Я вже був на дні, – каже Логай, пояснюючи, що єдиним виходом для себе вважав самогубство, – … була лікарня, були зашивання".

Врятувала хлопця мама.

У 18 років Артур вирішив назавжди покинути азартні ігри. Незабаром, майбутній актор переїхав до Києва і почав творчу кар’єру. Спершу декілька років працював баристою та у караоке клубах. А згодом потрапив до 5 сезону шоу "Х-фактор".

Перемогти Артуру не судилося, а от зустріти своє кохання – пощастило. Обраницею стала керівниця проєкту Оксана. Після вильоту Логая з шоу пара почала жити разом. За півтора роки у них народився син Герман. Трохи пізніше вони розійшлися.

Зараз він одружений із партнеркою по сцені Євгенією. З нею Логай познайомився у акторській школі. Пара разом виховує сина Лева.