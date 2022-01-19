Зірка "Кріпосної" розказала, чому мовчала про невдалий перший шлюб, і назвала мінус співмешкання до весілля

Акторка Ганна Сагайдачна, відома за серіалами "Червона королева" та "Кріпосна", зізналася, що нинішній шлюб, із продюсером Євгеном Третьяком, насправді для неї не перший.

32-річна зірка вже була заміжня, проте першого супутника життя своїм чоловіком вважати відмовляється.

Це Ганна пояснила в інтерв'ю DOROTYE.

Досі акторка не розказувала про свій перший шлюб фото з instagram сагайдачної

"Я зараз фактично вдруге заміжня. Про це нема ніде жодної інформації, я про це не говорю, я лише говорю, що у мене був хлопець у той період. Не тому, що я намагаюся когось обманути чи щось приховати, а тому, що справді так вважаю. Хлопець був, чоловіка не було. Був штамп у паспорті, був розпис. Чому рішення було ухвалено неправильно? Якоюсь мірою я піддалася впливу мами. Я її в жодному разі не звинувачую, все одно рішення лишається за тобою", - поділилася Сагайдачна.

Зі слів Ані, її мамі було "спокійніше" від того, що донька заміжня. Бойфренд досить скоро освідчився Сагайдачній, вони побралися, проте сімейне життя майже від початку не залагодилося. Однією з проблем було те, що чоловік не підтримував Ганну в її кар'єрних прагненнях.

Сагайдачна в "Кріпосній"

"Менше року ми прожили разом, і буквально вже місяці через три все якось...", - пригадала акторка.

Як зізналася Ганна, вона в буквальному сенсі "втекла" від свого екса. Перебуваючи на зйомках у Болгарії, зірка прийняла рішення розлучитися, домовилася з друзями, щоби помогли їй зібрати та перевезти речі, та виїхала, поки чоловіка не було вдома.

"Він повернувся - а мене нема. Він дзвонив, він писав, він намагався дізнатися, куди я переїхала", - розказала Сагайдачна.

Що ж до другого шлюбу, то Ганна не приховує, що їй в якийсь момент довелося брати процес у свої руки, адже Євген цілих три роки не кликав її заміж, попри всі її натяки. Дівчина навіть наважилася поговорити про це з його батьком, і той таки підштовхнув Третьяка до вірного рішення.

Ганна з нинішнім чоловіком Євгеном

На думку Сагайдачної, коханий так довго тягнув, бо вони вже й так жили разом.

"Я не проти спільного життя, але я все-таки вважаю, що це стопорить багатьох чоловіків. Мені здається, це абсолютно логічно, тому що ти живеш уже з жінкою, вона тобі й так уже пере і готує, тобто ви живете разом як подружжя, що ще, навіщо, куди?", - пояснила актриса.

Тепер вони з Євгеном виховують спільного 2-річного синочка Тимура. На одній дитині пара спинятися не планує, адже Аня хоче ще й доньку.