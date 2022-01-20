Через 6 років після втрати коханого: зірка "Абатства Даунтон" Мішель Докері стала нареченою

Британська акторка Мішель Докері, відома за серіалами "Абатство Даунтон", "Захищаючи Джейкоба" та "Гарна поведінка", стала нареченою. 40-річна зірка породичається зі своєю не менш відомою колегою, Фібі Уоллер-Брідж, адже заручилася вона з братом останньої.

Оголошення про заручини "Джаспера, сина Майкла Уоллер-Бріджа з Кінгс-Лунн і Терези Уоллер-Брідж із Баттерсі, Лондон, із Мішель Докері, молодшою донькою Майкла та Лорейн Докері з Гідеа-Парк, Ессекс", з'явилося в The Times.

Мішель Докері виходить заміж за брата Фібі Уоллер-Брідж фото getty images

Як повідомляє The Daily Mail, Мішель та Джаспер, який працює креативним директором у продюсерській компанії, познайомилися через спільних друзів.

Як відомо, для Докері цей шлюб стане першим, але вона вже була заручена. У 2015-му році наречений актриси, Джон Дайнін помер від раку. Йому було 34.

"Ми були заручені та одружені у серці, тож я вважаю себе вдовою", - зізналася згодом Мішель у інтерв'ю.

Акторка пережила страшну втрату 6 років тому фото getty images

Зі слів акторки, поки Джон хворів, все решта у житті втратило для неї сенс, і боротьба, яку зрештою було програно, стала всім її світом.

"Я ніколи в своєму житті не була нічому та нікому більш віддана, ніж йому", - сказала Докері.

Нагадаємо, кілька років тому ходили чутки, що в Мішель роман із Томом Крузом.