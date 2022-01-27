МХП ініціював нову номінацію музичної премії YUNA

YUNA

Компанія МХП стане генеральним партнером цьогорічної церемонії Національної музичної премії YUNA. Також МХП заснував в межах премії нову номінацію, яка буде присвячена сімейним цінностям.

Про це повідомила пресслужба МХП. Новина на сайті премії.

"МХП, як відповідальний бізнес, підтримує важливі культурні проєкти, звертаючи особливу увагу на музичне та кіномистецтво. В межах премії YUNA компанія заснувала свою номінацію, яка присвячена сімейним цінностям", – йдеться у повідомленні.

"Дослідження SOCIS "Ціннісні орієнтації українців 2021", яке проводилося на національному рівні та серед співробітників МХП, показало, що сімейні цінності є одними з пріоритетних – як для українського суспільства в цілому, так і для команди МХП. Оскільки "YUNA" – національна музична премія, ми вирішили зробити номінацію МХП саме про сімейні цінності", – відзначив Андрій Булах, заступник Голови правління, директор з організаційної ефективності та управління персоналом МХП.

Андрій Булах

За словами Булаха, головну роль у партнерстві МХП з YUNA відіграють 28 тисяч співробітників компанії. Саме вони визначать назву для номінації, а потім оберуть переможців шляхом голосування. Церемонія нагородження відбудеться 16 березня 2022 року у київському Палаці "Україна".

Крім нової номінації, під час шоу будуть вручені нагороди у 17 традиційних і відомих категоріях YUNA. Найбільше номінацій YUNA 2022 здобули гурти TVORCHI (сім) та KALUSH (шість). По п’ять отримали Wellboy та Артем Пивоваров, по чотири - MONATIK, MAX BARSKIH та DOROFEEVA, по три - NK, Go_A, KAZKA та Олег Винник. Загалом цього року на YUNA номіновано 50 українських гуртів та сольних виконавців.

YUNA (Yearly Ukrainian National Award) – щорічна експертна музична нагорода для найкращих артистів в різних номінаціях, єдина музична премія національного масштабу в Україні.

МХП входить до топ-3 компаній-виробників м’яса курятини у Європі. Відомий брендами "Наша Ряба", "Бащинський", "Легко", "М’ясомаркет" тощо. Компанія є постійним партнером та інвестором у культурних, освітніх та екологічних проєктах.

У грудні 2021 року МХП отримав нагороду Глобального договору ООН "Partnership for Sustainability Award" за Національний тур "Кіно просто неба". В межах цього проєкту близько 50 тис. глядачів в 43 містах та селах України відвідали безкоштовні кінопокази сучасного вітчизняного кіно.

Протягом туру були продемонстровані 12 повнометражних та 26 короткометражних фільмів. Проєкт був реалізований спільно з Фондом "МХП — Громаді", Асоціацією "Сприяння розвитку кінематографа в Україні — Дивись українське!", Державним агентством України з питань кіно та іншими партнерами.