"Я 20 років читаю по губах": лідер рокгурту Foo Fighters зізнався, що він глухий

Американський рокер Дейв Грол, ексбарабанщик Nirvana та лідер гурту Foo Fighters розповів про втрату слуху. Як зізнався музикант, він уже 20 років читає по губах.

До лікарів 53-річний Дейв не звертається.

Про це він розказав у шоу Говарда Стерна, повідомляє People.

"Я вже давно не перевірявся - тобто я знаю, що мені скажуть: "У вас пошкодження слуху, тинітус (дзвін або шум - ред.) у лівому вусі сильніший, ніж у правому вусі", - сказав Грол.

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Дейв уже 20 років читає по губах фото з instagram foo fighters

Рокерові надзвичайно важко розуміти, що говорять, коли він перебуває в людних місцях. І ще складніше стало в часи пандемії, коли губи співрозмовників приховують маски.

"Якщо ви сидите поряд зі мною за вечерею, я не зрозумію жодного, бл*дь, слова, яке ви мені кажете, впродовж усього, бл*дь, часу. Ніяк. У залюдненому ресторані ще гірше. Найгірше в цьому пандемійному гівні те, що люди носять маски. Я 20 років читаю по губах, тож коли хтось підходить до мене і отак (мурмотить)... я такий: "Я - рокмузикант. Я, бл*дь, глухий, я не чую, що ви говорите", - поділився Дейв.

Та, попри все це, музикант не полишає улюбленої справи. Зі слів Дейва, його вуха досі налаштовані на певні частоти, і він здатен чути навіть трохи фальшиві ноти й інші недосконалості. Вушні монітори на концертах Грол не використовує.

На концерті Foo Fighters

"Я хочу чути публіку перед собою, хочу повернутися і чути Тейлора (Гокінса, барабанщика) ось там, підійти туди і чути Пета (Сміра, гітариста), і підійти он туди і чути Кріса (Шіфлетта, гітариста) і все інше. Вони (вушні монітори) заважають просторовому розумінню, де ти на сцені", - пояснив він.

Як зазначає видання, проблеми зі слухом мають і інші відомі рокери, що роками піддають свої вуха нещадним навантаженням. Зокрема це Піт Таунсенд та Роджер Долтрі з The Who, Ніл Янг та Ерік Клептон.

"Я дуже, дуже глухий. І я раджу вам - усім фанатам рок-н-ролу - беріть із собою на концерти ваші довбані затички для вух. Якби ж ми лише знали про це, коли були молоді... ми читаємо по губах", - цитують Долтрі.

Як відомо, Стінг не приховує, що він уже "добряче глухий". Та носити слуховий апарат артисту не подобається - бо люди довкола верзуть "багато лайна"