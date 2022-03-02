"Я росіянка, нікуди не емігрую": Собчак полетіла у "заплановану" відпустку
Середа, 2 березня 2022, 13:43
Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак полетіла з росії разом із сином.
Коли про це почали писати російські ЗМІ, вона заявила, що це не еміграція, а звичайна запланована відпустка на канікули.
"Зараз у дитини канікули, і ми летимо у давно сплановану відпустку (обіцянки треба виконувати – навіть дітям)", - написала Ксенія.
Як відомо, спочатку війни Собчак дуже обережна у своїх висловленнях в мережі щодо путіна і його агресії в Україні. А зараз у своєму Telegram-каналі Ксюша скоріше заспокоює росіян, які бояться санкцій та закриття усіх звичних для них благ, ніж розказує їм правду.
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