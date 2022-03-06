Актор Паша Лі загинув під обстрілами в Ірпені

Марія Мельник 6 березня 2022, 18:24

33-річний актор Паша Лі загинув, відважно захищаючи Україну у війні з Росією.

Про трагічну смерть актора повідомили у Facebook.

В Ірпені під обстрілами загинув актор та телеведучий Паша Лі. Йому було 33 роки 😓 ⠀ Світла пам’ять 🇺🇦🕯

Опубліковано Серіали України Неділя, 6 березня 2022 р.

Як відомо, актор грав у театрі "Колесо". Став однією із зірок першого фільму жахів "Штольня" (2007) Любомира Левицького. Паша також знімався у "Тіні незабутніх предків" (2013), "Правило бою" (2016), "Звичайна справа" (2013) тощо.


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Публикация от ПАША ЛИ | АКТЕР | TV HOST (@pashaleeofficial)


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