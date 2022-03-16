Олена Зеленська: Як і кожна жінка в Україні, зараз я боюся за свого чоловіка

Перша леді України Олена Зеленська зізналася, що боїться за свого чоловіка, але й не сумнівається в його силі та в силі його любові.

Про це вона сказала американському телеканалу ABC News. Як зазначається на сайті, Олена своє звернення написала, оскільки спілкуватися телефоном їй було би зараз небезпечно.

У сюжеті дружину Володимира Зеленського називають видатною жінкою та справжнім взірцем відваги.

Олена Зеленська розказала американським журналістам, що вона зараз відчуває фото з instagram зеленської

"Сьогодні дружнього поплескування по плечу недостатньо. Сьогодні слів співчуття та занепокоєння - недостатньо", - наголосила Олена, закликавши США та європейські країни посилити санкції проти росії, закрити небо над Україною чи принаймні надати засоби, щоби українці самі змогли його боронити.

"Як і кожна жінка в Україні, зараз я боюся за свого чоловіка. Кожен ранок, перш ніж зателефонувати йому, я молюся, щоби все було добре.Та ще я знаю, наскільки він сильний та cтійкий... Він любить свою країну, нашу Батьківщину, любить свій народ, свою родину, мене. І я знаю, наскільки сильні ці почуття. Тому він захищатиме все це до кінця", - підкреслила вона.

Нагадаємо, "крашами" багатьох українок від початку війни стали не лише Зеленський, а і радник голови ОП Олексій Арестович, міністр оборони Олексій Резніков, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Але, як і президент, вони всі вже зайняті.

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