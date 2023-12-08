"Зводить мене з розуму": Адель зізналася, що дратує її в чоловікові, та попозувала для вишуканих ФОТО

Британська співачка Адель стала героїнею нової обкладинки американського глянцю Hollywood Reporter.

Зірка постала перед камерами у вишуканих образах, що підкреслили її елегантність та сценічний імідж розкішної діви.

Адель на обкладинці в образі квітки фото Ruvén Afanador

Крім зйомки виконавиця також дала інтерв’ю, в якому торкнулася цікавих аспектів свого життя.

Реклама:

Артистка зізналася, що наразі не бачить себе в жодній іншій індустрії, крім музики. Зокрема, кіно Адель взагалі майже не розглядає як перспективну галузь.

"Є лише одна роль, яку б я хотіла зіграти. Лише одна єдина. Тому, що я відчуваю, що зроблю це добре. Прямо-таки дуже-дуже добре впораюсь з нею… Звісно мені пропонують зніматися в байопіках. Думаю, це – очевидно. Але будь-хто, хто настільки крутий, щоб про них знімали байопік, просто прирікає себе на катастрофу. Вони б хотіли, щоб я співала своїм голосом? Бо тоді б це звучало, як я, а не як вони. Тому не буду цього робити. Хоча, звісно, пропонують”, – сказала вона.

Ролі в кіно зірку поки не цікавлять фото Ruvén Afanador

Співачка також зізналася, що їй властиві сезонна депресія та меланхолія. Тому навіть, будучи британкою, їй дуже подобається клімат та життя в Лос-Анджелесі.

"В мене трапляються дуже серйозні сезонні депресії, тому погода підходяща для мене саме тут. Інколи це дивно. Бо я насправді дуже "британська". Мені важко виходити в люди й на публічні заходи сьогодні…", – сказала зірка.

"Мені здається, я надзвичайно сумна людина. Думаю, я успадкувала чимало смутку і, насправді, я емпат, і прямо таки по-справжньому все відчуваю. Мені важко переключитися, рухатися далі від однієї речі до іншої… І так було ще з дитинства", – додала вона.

Співачка приміряла вишукані образи, які доповнила масивними аксесуарами фото Ruvén Afanador

Адель також припустила, що через свою емпатію слухала багато сумної музики в дитинстві, і, на її думку, саме це певною мірою сформувало її як артистку.

"Музика – така емоційна штука, дуже особиста. Навіть, коли ти просто слухач. З моєю музикою, для тих, хто мене слухає, я – не найкраща в світі співачка. Але ніхто інший не здатен співати мої пісні, як я, бо вони їх не писали. Ніхто не здатен на це так, як я. Вони не заспівають. Тексти не про них", – переконана артистка.

Зірка попозувала для ч/б кадрів фото Ruvén Afanador

До речі, попри свою шалену популярність, Адель все одно старається залишатись хорошою мамою для свого сина, 10-річного Анджело. Зірці подобається брати участь у його шкільних справах та бути залученою у процес.

"Дітям все одно. Їм глибоко насрати, хто я така. А я трохи переживаю через тиск з боку дорослих та незнайомців. І, чесно, готувати їжу для шкільних заходів – моя мрія", – сказала вона, згадуючи ситуацію, коли їй довелося приготувати 60 курячих кебабів для шкільного ярмарку.

Адель засвітила татуювання з іменем сина фото Ruvén Afanador

Торкнулися теми й особистого життя. Як відомо, зірка нещодавно побралася з бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом, хоч закохані і тримали все в секреті.

У розмові з інтерв’юеркою Адель зізналася, що є аспект, який прямо таки бісить її у стосунках з чоловіком.

"Річ слухає мої пісні. Це зводить мене з розуму. Це дуже смішно, бо мій водій, наприклад, знає, що якщо по радіо грає якась моя пісня, треба терміново перемкнути або вимкнути звук. Мені не подобається (слухати себе - ред.)", – зізналася вона.

Співачка розповіла, що її дратує у стосунках з чоловіком фото Ruvén Afanador

"Кожного разу, коли Річ подорожує літаком, там завжди грають мої пісні. І ми гадки не маємо, чи це тому, що вони в курсі, що ми разом, чи, можливо, вони просто крутять їх в літаках", – сказала Адель.

Також виконавиця розповіла, що їхні стосунки з коханим завжди були близькими. Майже від початку відносин вони були відкриті та чесні один з одним.

До речі, зірка нещодавно зізналася, що мала проблеми з алкоголем і була "на межі" залежності фото Ruvén Afanador

"Річ та я завжди знали все одне про одного із самісінького першого дня. Пам’ятаю, був дуже емоційний момент – читати (в мемуарах Річа - ред.) про його маму, яка вже не з нами. Тому прикро, що я ніколи з нею вже не познайомлюсь… Але я знаю все про неї", – сказала співачка зі сльозами на очах.

Нагадаємо, чоловік Адель ще у статусі бойфренда заявляв, що хоче завести зі співачкою спільну дитину.