Пішов з життя 88-річний актор Ален Делон

У віці 88 років помер легендарний французький актор Ален Делон. У 2019 році він переніс інсульт, після якого його здоров'я сильно погіршилося.

Про це повідомляє видання Le Monde.

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"Ален Фаб’єн, Анушка, Ентоні, а також Лубо (його пес) з величезним сумом повідомляють про смерть свого батька. Він мирно помер у своєму будинку в Душі (французьке місто, - ред.) в оточенні своїх трьох дітей і сім'ї. Його сім'я просить вас поважати їхнє приватне життя в цей надзвичайно болісний момент жалоби", - йдеться у повідомленні.

Свою кар'єру Ален розпочав у 1957 році, серед найвідоміших робіт легенди французького кіно такі стрічки, як: "Леопард", "Рокко та його брати", "Самурай".

Здоров'я актора погіршилося після перенесеного інсульту кілька років тому. А в 2022 році його син на весь світ заявив, що актор має намір піти з життя за допомогою евтаназії.

Ален Делон з донькою Анушкою на червоній доріжці Фото Getty Images

Ален Делон з початку свого зіркового життя одразу став сексимволом Франції. Його ім’я у масовій свідомості стало синонімом еталонної чоловічої краси.

У нього було багато жінок: акторка Ромі Шнайдер, композиторка Ніко, співачка та акторка Даліда, акторка Мірей Дарк та інші. Проте офіційно одруженим він був лише раз - з акторкою Наталі Делон. У цьому шлюбі у нього народився син Ентоні.

Також в Делона є ще троє дітей: покійний фотограф Арі Булонь від композиторки Ніко, донька Анушка та син Ален-Фаб'єн від журналістки Розалі Ван Бремен.

Останньою його пасією була Хіромі Ролін, з якою він зустрічався з 2021 по 2023.

Останнім часом ім'я актора частенько випливало у таболоїдах через суд його дітей, які після інсульту батька не змогли домовитися у питаннях щодо його здоров'я. На останньому судовому засіданні актору заборонили на 5 років самостійно розпоряджатися своїм майном.

Нагадаємо, нещодавно донька Алена Делона поділилася рідкісним фото батька та назвала його красивим.

У квітні цього року президент України Володимир Зеленський нагородив Делона орденом "За заслуги перед Україною".