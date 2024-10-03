"В душі 20": дружина Гордона в оксамиті та вензелях показалася у свій ювілей. Фото

Дружина журналіста і блогера Дмитра Гордона, теж журналістка Олеся Бацман 2-го жовтня відсвяткувала 40-річчя.

Хоч в душі, за словами іменинниці, їй лише 20, вітати з ювілеєм вона все ж таки в соцмережах закликала.

І показалася в ошатній сукні з оксамитовою пишною спідницею та ажурним верхом з вензелями.

Блогерка і багатодітна мама почувається вдвічі молодшою, ніж є насправді Фото з Instagram

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Пізніше чоловік Дмитро Гордон привітав Олесю в мережі та назвав її "замечательной дочерью, мамой и женой".

В одному з недавніх інтерв'ю Бацман зізнавалася, що наближення до 40 років її не дуже тішить, бо треба набагато більше працювати над собою.

Як відомо, в Олесі троє дочок від Дмитра Гордона, в якого загалом 7-ро дітей.