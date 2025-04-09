Домашні пологи, пластика і чутки про новий роман: цікаве про акторку Олену Світлицьку

33-річна Олена Світлицька – українська акторка, відома своїми ролями у фільмах "Морена", "Будинок "Слово", Нескінчений роман" та телесеріалах "Діамантова корона" і "Формула щастя". Світлицька балансує між акторською карʼєрою, власним бізнесом та материнством.

ТаблоID вирішив зібрати цікаві факти про актрису. Дізнайтеся, як зірка підлітком бунтувала проти батьків, "відбивалася" від залицянь депутата Київради та наважилася на домашні пологи.

Бунтарське минуле Світлицької

Батько Олени Світлицької намагався виховати майбутню зірку чемною, аби вона була "нижче трави, тихіше води". Вірогідно, це й посприяло тому, що підлітковий період Світлицької охопили бунтарські настрої.

До 9 класу вона вчилася відмінно, а коли вирішила, що хоче стати артисткою – почала ігнорувати предмети, які вважала не потрібними для майбутньої професії. Ба більше, Олена тікала з дому гуляти, навіть коли була зі зламаною ногою. До речі, цю травму вона отримала під час однієї з "тусовок", коли "пацан на мерседесі" переїхав їй ногу.

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Світлицька бунтувала проти батьків Фото @kovbasyukserhii

"Я хотіла потусити з подружками, з пацанами на 'остановке'. В нас була остановка "на заярі", – пригадувала юнацтво актриса.

У той період Світлицька зрозуміла, які має пріоритети і що бажає жити життя так, як того хоче вона.

Залицяння депутата

Олена Світлицька в юні роки працювала журналісткою і мала власний YouTube-канал "I Love Kyiv". Проєкт базувався на інтервʼю з успішними людьми Києва. Для розвитку каналу були необхідні кошти, тож Олена разом з напарницею пропонували інтервʼю депутатам, які в теорії могли інвестувати в проєкт. Так і сталося, два народних обранці дійсно заплатили дівчатам.

Молоді журналістки хотіли робити бізнес Фото з Instagram

Проте не обійшлося і без "підкатів". Один депутат Київради запрошував Світлицьку на побачення, проте вона "відморозилася" від нього. Акторка зізнавалася, що на його статки їй було байдуже, а як людина він її не зацікавив.

Знайомство, криза і розлучення з чоловіком

Зі своїм чоловіком Миколою Олена Світлицька познайомилася на вечірці серіалу "Сашка". На заході до актриси залицявся гість, який їй не подобався. Щоб позбутися небажаної уваги, Олена вирішила знайти собі "укриття". Тоді серед присутніх Олена побачила свого майбутнього чоловіка, підійшла до нього і попросили "прикрити" від залицяльника. Микола радо погодився, і вони провели увесь вечір за розмовами. Після того Олена з ним більше не розлучалася.

Микола і Олена з того вечора не розлучалися Фото з Instagram

Пара перебувала у шлюбі понад 10 років, Олена подарувала Миколі двох доньок – Віру та Машу. Нещодавно стало відомо, що подружжя вирішило розійтися. Про кризу в стосунках та її подолання Світлицька ділилася кілька років тому. Тож, вірогідно, зусилля не виправдали себе.

Подружжя намагалося врятувати стосунки і родину Фото з Instagram

Серед причин негараздів у стосунках Олена називала початок великої війни і несумісні графіки.

"Ми намагались все зберегти. Десятки годин розмов, якщо не сотні. Сльози, біль, сміх від спогадів, вдячність, багато вдячності… Ніякого бруду, хайпу та інтриг тут не буде", – ділилася в своєму Instagram артистка.

Утім, Олена все ще вважає, що вони колись з Миколою зможуть бути разом. Після розриву експара почала спілкуватися краще та відновила втрачену повагу один до одного. До того ж актриса називає Миколу хорошим батьком, котрий часто проводить час з доньками.

Домашні пологи

Бажання народити вдома було у Світлицької ще під час вагітності першою дитиною, дочкою Вірою. На думку Олени, саме дім – найбільш комфортне і затишне місце для неї, а не лікарня. Проте через упередження близьких Віра народилася у пологовому будинку. А от поява на світ Марії все ж відбулася саме так, як хотілося Олені.

Олена народила Марійку вдома Фото malysheva_liu

На домашніх пологах була присутня акушерка та доула. Світлицька розповідала, що саме наближення дитини відчула за кілька днів, почала "моститися" – склала пледи у кутку, поставила свічки.

Актриса не боялася жодних ускладнень, бо не відчувала, що щось може піти не так. Ба більше, акторка не стояла на обліку пологовому будинку, коли виношувала Марію, і тільки після пологів дізналася стать дитини.

"Для мене це було сюрпризом, як це було у наших прабабусь. Я хотіла прожити це так, як закладено природою", – розказувала Олена.

Олена хотіла, щоб було так, як у прабабусь Фото @malysheva_liu

До речі, свій досвід акторка не пропагує та наголошує, що не всім жінкам це підійде.

Зробила груди

Акторка Олена Світлицька розповіла у своєму Instagram, що зробила собі груди. Хоч раніше зірка була проти будь-яких втручань у зовнішність, з віком все ж змінила свою думку. Світлицька зізнавалася, що почала відчувати зміни в тілі, котрі викликали у неї дискомфорт, після народження дітей.

Світлицька змінила думку з роками Фото з Instagram

"Двох дівчат я годувала сумарно чотири роки. Я давно про це думала! Дуже довго шукала лікаря, який підійшов би мені за роботами і енергетикою", – писала у своєму Інстаграм Олена Світлицька.

Після операції актриса проходила болісну реабілітацію, проте за 2 місяці змогла повернутися до нормального життя. Олена вважає результат ідеальним і тепер має комфортний для себе розмір, "між 2-3".

Флірт Мішиної з ексчоловіком Світлицької

Жарт про роман між, чоловіком Олени і акторкою Ксенією Мішиною виник на благодійному тренуванні, де вони були усі разом. Микола і Ксенія почали фліртувати, на що Олена відреагувала з почуттям гумору.

"Я настільки самодостатня і впевнена в собі, що взагалі не ревную", – пояснила акторка.

Олена сприймала флірт Мішиної та свого чоловіка як жарт Фото Jetsetter

Також вона зазначила, що з Ксенією Мішиною перебуває у теплих дружніх стосунках, тож їй "навіть прикольно", що вони з Миколою так жартують.

Чутки про роман з Тарасом Цимбалюком

Цікаво, що актрисі Світлицькій після її розлучення з чоловіком почали приписувати роман з колегою Тарасом Цимбалюком. Подейкують, що актор теж холостякує.

До речі, актори частенько разом знімають жартівливі відео в Instagram Скрін з відео

Олена зазначила, що дійсно вважає Тараса талановитим, харизматичним та красивим. Мовляв, від цього нікуди не подітися. Проте між нею і актором нічого немає. Акторку відштовхує від Тараса емоційність і перепади настрою, котрі властиві і їй самій.

Олена важко переживає розлучення з чоловіком, тож зараз не готова ходити на побачення. До того ж пара досі офіційно одружена.