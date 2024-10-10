"Тебе забрала війна": Салем повідомив про смерть брата

Захисник, шоумен і телеведучий Даніель Салем повідомив трагічну звістку про втрату брата.

Військовий оприлюднив пост, де пригадав своє дитинство і юні роки з близькою людиною, і присвятив йому теплі слова.

"Щоразу, коли мама не могла нас знайти, вона знала, що ми десь разом і затіяли якісь витівки.

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Ти завжди був хитрішим, уважнішим і сильнішим! І як би мені не приємно було це говорити, але симпатичніше і харизматичніше, тому з дівчатами тобі щастило більше", - зізнався Салем братові.

"Ти перший хто сказав: "Ні, брате, я не можу бути старшим у банді, це маєш бути ти. Ти розумніший за мене і вмієш говорити, за тобою йдуть…". А найголовніше – ти вірив мені і в мене, як жоден з братів, навіть більше, ніж я вірив сам у себе!



Ми все робили разом: перші кроки, перші ранки, перші поцілунки, перші бійки, хуліганство... Ми воювали разом... І ось тебе нема, ти пішов, так рано! І це нечесно! Ми так не домовлялися! Ти ніколи і не думав про завтра та післязавтра, ти говорив, для цього є я! Ми проживали кожен день як останній, але у мене завжди був план Б… Але про цей Божий задум мене не ніхто не попередив", - поділився Даніель.





"Ти - частина мене, а я - тебе! Я люблю тебе мій брат, моя кров! Мені боляче, як ніколи! Тебе забрала війна, а ми завжди з тобою думали, що це буде пісок та текіла! Побачимося з тобою у Валхаллі", - написав Салем.

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А у лютому минулого року під Соледаром, захищаючи країну, загинув двоюрідний брат Ірини Федішин Роман.