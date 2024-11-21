"Я би поспав трошки": Тарас Чмут на УП 100 розповів, про що мріє та чим пишається

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20-го листопада в столичному готелі Fairmont відбулася щорічна церемонія "УП 100", де було нагороджено сотню видатних українців, які роблять великий внесок у боротьбу країни за вільне майбутнє.

На церемонії було присутньо чимало волонтерів, військових, громадських діячів, бізнесменів тощо.

Один із лідерів рейтингу в категорії "Суспільство", військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в коментарі ТаблоID розказав, як і з ким проводить час, чим пишається та про що мріє.

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За словами Чмута, після перемоги він не планує жодних виїздів.

"По-перше, коли вона (перемога - ред.) буде... Я би поспав трошки", - відповів Тарас.

Нині головне для Чмута - робота та її результати

Голова фонду "Повернись живим" також відповів на запитання щодо саморозвитку в умовах великої війни.

"В моєму світі розвиток - це рішення складних українських задач і проблем. Моє життя - це одна суцільна проблема, управлінська проблема складних задач і проблем, тому вирішуючи їх, набуваються нові скіли, вміння, навички, контакти, досвід і глибинні розуміння цього світу. Немає такого моменту, коли лежиш і думаєш: "треба зайнятися собою"", - зазначив він.

Крім того, Чмут розповів, що нині є предметом його гордості:

"Пишаюся своєю командою, репутацією і впливом на війну".

А про особисте холостяк поки що відповів неохоче.

"В мене є кіт. В неї є аккаунт в Х, 20 тисяч підписників, а може й більше. Компанія в мене є. 3,5 кілограми мохнатого кота. Шотландський прямовух", - розказав Чмут.

Нагадаємо, на початку 2022-го Чмут збирався йти з посади керівника фонду і пожити десь в Азії. Війна змінила плани: перші 2,5 місяця він буквально жив на роботі. За спиною волонтера жодного шлюбу. Про особисте життя голови фонду також нічого невідомо.