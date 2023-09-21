"Вбивала себе": Кемпбелл про багаторічне вживання наркотиків та причини залежності

Це сьогодні 53-річна супермодель Наомі Кемпбелл – взірець самодисципліни, прибічниця здорового способу життя та мама двох дітей.

А у 90-х на красуню заледве можна було рівнятися. Зокрема, і через залежність від наркотиків, відверто розповісти про яку Кемпбелл вирішила у новій документалці про життя супермоделей.

Наомі не з чуток знає, який складний шлях проходять люди при боротьбі із наркотичною залежністю фото з Instagram Наомі Кемпбелл

Зокрема, Наомі пригадала, що, вживаючи заборонені речовини, вона намагалася заглушити біль від дитячих травм та інших проблем.

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"Думаю, коли я почала вживати наркотики, одна з речей, яку я намагалася перекрити, була – жалоба. Залежність – це така хрінь… Ти думаєш, ніби це зцілить твої рани. Але це так не працює. Навпаки – провокує величезне відчуття страху та пригніченості. Це мене дуже злило", – сказала Наомі.

Вона пригадала, що переломним моментом в її житті стало вбивство італійського дизайнера Джанні Версаче у 1997-му.

"Він так тонко мене відчував, підтримував мене. Спонукав робити крок уперед, рухатися далі, коли, як я вважала, в мене не було сил це робити. Тому коли він помер, моя туга за ним була надзвичайно сильною", – пригадала модель.

Модель дуже важко пережила смерть свого друга Джанні Версаче фото з Instagram Наомі Кемпбелл

"Коли ти намагаєшся перекрити емоції чимось, якісь твої відчуття, це – все свідчить про самотність та покинутість. Я намагалася ці почуття перекрити (наркотиками - ред.). Але ти не здатен це насправді зробити. Я вбивала себе. І це було дуже боляче", – додала Кемпбелл.

Боротьба із залежністю тривала довгих 5 років. Як пригадує модель, в 1999-му вона навіть втратила свідомість на одній зі зйомок. І це вкотре підштовхнуло її до рехабу.

"Я обрала піти лікуватися. Це було одне з найкращих рішень, що в тій ситуації виявилось ще й єдиним виходом. Це зайняло довгі роки, аби побороти залежність. І навіть зараз я інколи з цим зіштовхуюсь. Але зараз я просто маю інструменти для того, щоб з цим впоратись", – сказала вона.

Супермодель також припустила, що деякі її дитячі травми підштовхнули її до залежності.

"Дуже багато моїх проблем із дитинства (вплинули на це - ред.). Наприклад, не знати, хто твій батько, рідко бачитися з мамою. З цим пов’язано багато (неприємного - ред.)... Одне з цих відчуттів – злість… Вона базувалася на відчутті незахищенності та самотності", – підсумувала Наомі.



Нагадаємо, нещодавно Кемпбелл разом з Ліндою Євангедістою, Крісті Тарлінгтон та Сінді Кроуфорд продефілювали разом на шоу Vogue World 2023.

