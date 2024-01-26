Кемпбелл у мікрошортах і плетеному топі на голе тіло знялася для глянцю й розказала, яка вона мама

Британська супермодель Наомі Кемпбелл попозувала для березневого номеру Elle UK, примірявши декілька ефектних луків.

Зокрема красуня вділа коротюсінькі джинсові шорти, що дали читачу змогу помилуватися безкінечними ногами "чорної пантери".

"Моя перша велика зйомка для британського Elle відбулася, коли мені було 15 , за місяць до мого 16-ліття. Я ніколи її не забуду. Ніколи не забуду людей, які брали в ній участь. Підтримую я з ними зв'язок або ні, вони все одно знають, що я вдячна. Я пам'ятаю, звідки я". - зізналася Наомі.

Наомі на обкладинці березневого глянцю Фото з Instagram Elle UK

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Іше 53-річна зірка, яка виховує двох дітей, народжених для неї сурогатними матерями, розказала, як змінилося її життя та пріоритети, відколи в неї є донька і син.

"Все змінюється, коли ти стаєш матір'ю, і я не відрізняюся від інших батьків. Мені довелося приймати рішення в моєму житті", - поділилася Кемпбелл.

53-річна супермодель граційно посвітила ніжками перед камерою

"Відколи моя донька почала ходити до школи, буває так, що мені пропонують щось, на що я би залюбки погодилася, якби могла. Але коли моя донька починає навчання у свій перший день, я мушу там бути. Це дуже важливо. Я мушу бути там, щоби забрати її", - зазначила супермодель.

"Мої діти на першому місці. А моя донька дуже класна. Вона розуміє, що мамуся працює. Але для мене важливо там бути, особливо коли я кажу їй: "Я тебе заберу". Якщо я кажу, що буду там, то я буду. І в дружбі так само, якщо я кажу, що буду, то буду", - наголосила Кемпбелл.

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Як відомо, імена дітей Кемпбелл тримає в секреті. Її доньці зараз 2 роки, тож, вочевидь, під школою мається на увазі радше щось на кшталт дитсадочка. Синові супермоделі 7 місяців.

Красуня посвітила голими грудьми в вигадливому total black

На першому місці в Наомі тепер донька та син, а вже потім робота

Нагадаємо, в листопаді з'явилися підозри щодо заручин Наомі, але вона про це поки анітелень.



