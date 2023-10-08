Пішла з життя народна артистка Ніна Матвієнко

Померла народна артистка України Ніна Матвієнко. Їй було 75 років.

Про це повідомила її донька Тоня Матвієнко.

Дата смерті Ніни Митрофанівни поки не відома. Пост на сторінці Тоні з'явився вранці 8 жовтня.

10 жовтня співачці мало виповнитися 76 років.

Як повідомила дочка Ніни Митрофанівни, прощання з народною артисткою відбудеться в середу, 11 жовтня, з 11.00 до 13.00 у Національній філармонії України.

Величезною втіхою для народної артистки були її онучки, Уляна та Ніночка. Коло молодшої, названої на її честь, бабуся ніби сама ставала юніша.

Ніна Митрофанівна залишалася в Україні під час війни. лише ненадовго виїжджала до Німеччини у травні 2022 року.

Найвідоміші пісні у виконанні Ніни Матвієнко: "Чарівна скрипка", "Пісня про матір", "Сміються, плачуть солов'ї", "Колискова", "Мальви", "Мила/Вій, "Квітка-душа", "Що то за предиво", "На городі явори".

Нагадаємо, в одному з торішніх інтерв'ю Ніна Матвієнко зізнавалася, що відчуває сильний стрес через війну та плаче, коли переглядає відео з українськими захисниками, які їй немов ріднесенькі.

Як відомо, Ніна Матвієнко народилася у 1947 році. У її батьків було 11 дітей, вона була п’ятою в родині. Як малою Ніна тікала на цвинтар, щоби наспіватися, як відчувала, що належить до княжої родини та як працювала кранівницею, читайте на "Українській правді".