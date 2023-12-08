Селена Гомес підтвердила 6-місячний роман з відомим продюсером та показала милі ФОТО

Американська співачка Селена Гомес офіційно більше не самотня.

Зірка зустрічається з музичним продюсером Бенні Бланко, факт чого підтвердила у своїх соцмережах.

Спершу артистка запостила в Instagram сторіз із коханим, проте його обличчя, а отже й особу не розкрила. Пильні фанати припустили, що на знімку саме продюсер і згадали, що співачка вже викладала з ним спільні фото.

31-річна співачка та 35-річний продюсер дебютували в соцмережах скріншот з Instagram

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Виявляється, світлину зі своїм бойфрендом Гомес постила з нагоди дня народження у липні. Після інтригуючих сторіс прихильники співачки пішли в коментарі під той самий допис і почали закидувати Селену привітаннями і навіть критикою.

Ось це фото з Бенні та Періс Хілтон ще в липні співачка запостила у свій Instagram фото з Instagram

Деяким фанам згадалася ситуація кількарічної давнини, коли Бенні в інтерв’ю "проїхався" по Селені та пожартував з неї.

"Він моє абсолютно все", – написала Госмес під спільним фото.

"Він злословив про тебе, ставився до тебе не добре", – відповів один з фанів зірки.

"Чому ж тоді він – найкраще, що траплялось зі мною. Кінець", – вступилася артистка за бойфренда, а згодом додала, що він найкращий, з ким у неї були стосунки.

Селена вступилася за бойфренда та підтвердила стосунки з ним. Також у коментарях вона написала, що їхній роман триває вже пів року скріншот з Instagram

Через кілька годин після першого сторіс з Бенні артистка запостила таку каблучку з першою літерою імені свого бойфренда скріншот з Instagram

Як відомо, Гомес крім багаторічного роману з Джастіном Бібером мала також стосунки зі співаком The Weeknd.

Нагадаємо, Селена Гомес ніколи не цуралася показувати справжню себе в соцмережах. Зірка – прихильниця бодіпозитиву і часто демонструє справжню фігуру, закликаючи людей любити себе.