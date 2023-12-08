Селена Гомес підтвердила 6-місячний роман з відомим продюсером та показала милі ФОТО
Американська співачка Селена Гомес офіційно більше не самотня.
Зірка зустрічається з музичним продюсером Бенні Бланко, факт чого підтвердила у своїх соцмережах.
Спершу артистка запостила в Instagram сторіз із коханим, проте його обличчя, а отже й особу не розкрила. Пильні фанати припустили, що на знімку саме продюсер і згадали, що співачка вже викладала з ним спільні фото.
Виявляється, світлину зі своїм бойфрендом Гомес постила з нагоди дня народження у липні. Після інтригуючих сторіс прихильники співачки пішли в коментарі під той самий допис і почали закидувати Селену привітаннями і навіть критикою.
Деяким фанам згадалася ситуація кількарічної давнини, коли Бенні в інтерв’ю "проїхався" по Селені та пожартував з неї.
"Він моє абсолютно все", – написала Госмес під спільним фото.
"Він злословив про тебе, ставився до тебе не добре", – відповів один з фанів зірки.
"Чому ж тоді він – найкраще, що траплялось зі мною. Кінець", – вступилася артистка за бойфренда, а згодом додала, що він найкращий, з ким у неї були стосунки.
Як відомо, Гомес крім багаторічного роману з Джастіном Бібером мала також стосунки зі співаком The Weeknd.
Нагадаємо, Селена Гомес ніколи не цуралася показувати справжню себе в соцмережах. Зірка – прихильниця бодіпозитиву і часто демонструє справжню фігуру, закликаючи людей любити себе.