"Вірила у "доки смерть не розлучить нас": Шакіра про те, як була драма-квін і мріяла постаріти з Піке

Життя співачки Шакіри за останній рік зробило карколомний кульбіт: зірку зрадив батько її синів Жерар Піке, вона стала одиначкою, змінила країну проживання, зате її музична кар'єра отримала новий стрімкий злет.

Чи здатен цей успіх стати компенсацією за біль та розбиті мрії, чи щаслива вона зараз і чим здивувала сама себе, 46-річна артистка чесно розказала в інтерв'ю Billboard.

Шакіра зізналася, що наразі ще перебуває на етапі рефлекції та "виганяє останніх своїх демонів" Фото Ruven Afanador із Instagram Шакіри

У Шакіри, чиї пісні, де вона вихлюпнула свої емоції через розставання, опинилися на верхівках світових чартів, великі плани на майбутнє. У 2024-му зірка хоче випустити новий альбом та поїхати у світовий тур.

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"Гадаю, це буде головний тур мого життя. Я в захваті. Просто уявіть, я тримала ногу на гальмі. А тепер я тисну на газ - сильно", - запевнила співачка.

"Я почуваюся наче кішка, в якої понад дев'ять життів; коли я думаю, що краще вже не стане, несподівано відкривається друге дихання. Я пройшла декілька стадій: заперечення, гнів, біль, фрустрацію, знову гнів, знову біль. Зараз я на стадії виживання", - поділилася вона.

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Зі слів Шакіри, в той час, поки вона насолоджувалася сімейним життям у Барселоні, її кар'єра стояла "на паузі".

"Моїм пріоритетом був мій дім, моя сім'я. Я вірила у "доки смерть не розлучить нас". Вірила в цю мрію, мала цю мрію для себе, для моїх дітей", - зазначила артистка.

"Мої батьки разом, не знаю, років 50, і вони кохають одне одного як у перший день, коханням, яке унікальне та неповторне. Тож я знаю, що це можливо. Моя мама не відходить від батька. Вони досі цілуються в губи. Це завжди було для мене прикладом. Цього я хотіла для себе та для моїх дітей, але цього не сталося. Якщо життя підкидає тобі лимони, треба робити лимонад. Ось цим я і займаюся: роблю лимонад", - додала вона.

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"Не думаю, що щось може стати компенсацією за біль від руйнування родини. Звісно, я маю триматися заради дітей, це моя найбільша мотивація. Але моєю найбільшою мрією, більшою за платинові альбоми та "Греммі", було ростити моїх синів із їхнім батьком. Подолати перешкоди та постаріти разом. Я розумію, що тепер цього в мене не буде", - визнала Шак.

Відкриття, яке за цей непростий період зробила співачка, полягає у її власній силі.

"Я гадала, що я набагато слабша. Я завжди сипалася через найдурніші проблеми. Зчиняла драму через те, що надколола собі зуба чи ще щось таке. Але коли стаєш більш зрілою, проходиш через справді складні проблеми, це дає тобі здатність адекватної оцінки та емпатії. Ти вчишся, як цінувати хороші моменти і як не перебільшувати погані", - пояснила вона.

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"Раніше, коли в мене не було справжніх проблем, я була справжньою драма-квін. Пригадую, як одного разу Жерар купив мені діамантову каблучку, бо я надколола зуба на "The Voice" і дуже сильно плакала. Я була невтішна. Ще я була вагітна, тому гормони дуже сильно впливали. Тепер, коли я надколюю зуба, це не стає чимось більшим, ніж невеличкий клопіт, який виправляється походом до дантиста. Я вже не плакатиму над цим два дні поспіль, як зазвичай чинила тоді, коли була щаслива", - запевнила Шакіра.

Зараз щасливою вона назвати себе не може.

"Я не думаю, що щастя доступне всім. Воно зарезервоване для дуже обмеженого числа людей, і не можу сказати, що я зараз у цьому клубі. Бувають моменти щастя, моменти, коли я відволікаюся, моменти роздумів. Також бувають моменти ностальгії, і моя музика зараз живиться цим коктейлем", - поділилася співачка.

Нагадаємо, про невірність Жерара Піке Шакіра дізналася з преси. Подекують, 36-річний футболіст, який запевняє, що йому по цимбалах засудження публіки, незабаром збирається повести до вівтаря свою молоду пасію Клару.



















