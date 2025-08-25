Святослав Вакарчук в OK TALK: як "Океан Ельзи" залишається актуальним вже 30 років

Новим гостем YouTube-проєкту OK TALK з Олександром Комаровим став лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Інтерв’ю охоплює теми музики, суспільних трансформацій та особистої місії артиста в умовах війни.

Святослав Вакарчук — легенда української музики сучасності. Він створює хіти, що об’єднують покоління, та адаптує музичну індустрію до цифрової епохи, доводячи: живі концерти та щира енергія артиста залишаються найважливішими для справжньої популярності.

У розмові Святослав поділився, як "Океану Ельзи" вдається залишатися актуальним уже три десятиліття, чому українська пісня є потужним інструментом національної ідентичності та яку відповідальність сьогодні має артист перед суспільством.

" Ми завжди були чесними з нашими слухачами. Якщо ти виходиш на сцену й співаєш не від серця — це рано чи пізно відчують. Думаю, саме щирість і бажання говорити правду допомогли нам залишатися поруч із людьми всі ці роки ", — каже Вакарчук.





Він пояснив, що секрет успіху гурту полягає не лише у піснях, а й у здатності чесно говорити з людьми їхньою мовою. "Океан Ельзи" завжди був більше, ніж музика — це емоція, відчуття покоління та дзеркало суспільних процесів.

Особлива частина інтерв’ю присвячена лідерству в "Океані Ельзи". Вакарчук наголосив, що керувати творчими людьми в класичному розумінні неможливо, адже мистецтво не терпить ієрархії:

" Я не керую творчими людьми. Я направляю і даю якийсь шлях. А творчість як така неможлива ієрархічна. Навіть у сольних проєктах на кшталт Брюса Спрінґстіна чи Елтона Джона завжди є команда, з якою створюється продукт. Моя роль більше в тому, щоб писати пісні та задавати енергію, але в репетиційній чи творчій студії управління немає — є спільний брейнсторм ".

За останні 4 місяці це вже третій культурний діяч України, який завітав на інтерв’ю до Олександра Комарова — до цього гостями проєкту стали Євген Нищук і Сергій Жадан.

Переглянути повну версію інтерв’ю можна на YouTube-каналі OK TALK за посиланням.

Довідково:

YouTube-проєкт OK TALK — авторський подкаст президента Київстар Олександра Комарова, в якій він веде бесіди з зірковими гостями, бізнесменами та інфлюенсерами. Серед учасників шоу — Андрій Садовий, Данило Гетьманцев, Олег Гороховський, Михайло Федоров, Сергій Жадан, Євген Нищук, Ольга Харлан та інші відомі українці. Наразі доступно вже 40 випусків.