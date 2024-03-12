"Відчуваю себе краще, ніж в 25": Брежнєва розказала про зміну способу життя після 40, лайфхаки з догляду та чи планує робити пластику

42-річна співачка Віра Брежнєва розказала про зміну способу життя після 40.

В інтерв'ю Dinara Satzhan вона також поділилася секретами догляду за собою і відповіла, чи планує вдаватися до пластики.

Віра зазначила, що дещо змінила свій спосіб життя із дорослішанням.

"Останні півтора року я не вживаю алкоголь, може тому, що мені вже 42, і я вже прям відчуваю, як мені кайфово без нього. Взагалі відчуваєш себе краще.

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Насправді, я зараз дуже сильно йду за собою. Зараз я себе внутрішньо відчуваю набагато краще, ніж в 25. Навіть попри те, що за 17 років тіло природнім шляхом змінилося, але при цьому, як там кажуть, життя після 40 лише починається", - надихнула жінок артистка.

Як відомо, у Віри є власний бренд косметики, який, до речі, подобається її донькам фото з instagram

Брежнєва також розказала, що допомагає їй залишатися молодою і доглянутою.

"Перше і найголовніше - сон. Від сну залежить метаболізм, робота всього організму. Сон - є молодість. Прохолодно, тепло, сплю з берушами. Якщо робити всі інші правила без сну, це не працюватиме.

Друге - харчування. Все, що я роблю, роблю не для того, щоб класно виглядати, а для мого здоров'я. Третє - фізичні навантаження. Три рази на тиждень в мене фітнес, після 40 я додала силові. Іноді (додаю - ред.) а-ля бокс", - розказала виконавиця.

скрін з відео

"Я займаюся з 21-го року регулярно. І косметологія. Я не маніяк усіх цих справ (процедур - ред.). Роблю масаж обличчя. На щоденній основі просто свій догляд і маски, які теж забуваю робити", - додала вона.

Співачка також відповіла, чи планує хірургічні маніпуляції з обличчям:

"Зараз я дивлюся на своїх подруг і думаю, що, можливо, в 50... Буду дивитися на стан".

Брежнєва не фанат хірургічних втручань в обличчя, однак в майбутньому розглядає такий шлях омолодження

Наостанок виконавиця порадила жінкам йти вперед і завжди обирати себе.

"Треба йти вперед. Великий шлях складається з маленьких кроків".

Як вже розказувала співачка, вона підтримує свою фігуру не лише спортом, який часто демонструє у соцмережах. Віра зізнається, що завдячує стрункій фігурі правильним харчуванням.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Віра вперше офіційно підтвердила розлучення з продюсером Костянтином Меладзе. Співачка жодного разу не показувалася з ексчоловіком під час великої війни, лише дякувала йому у мережі.