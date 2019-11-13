Вечір прем’єр з Осадчою: Каменських із ретро-зачіскою, рожевокоса Кудлай та ноги Полякової
13 листопада 2019, 13:29
12-го листопада у київському Палаці "Україна" відбувся вже традиційний Вечір прем'єр з Катериною Осадчею.
Головні зірки країни виступили з новими піснями та концертними номерами.
Але перед тим артисти вигуляли свої місцями дуже екстравагантні вбрання на червоному хіднику.
Наталія Могилевська у червоній сукні, вкритій паєтками, Оля Полякова у чорно-білому боді та сітчатих колготах, Джеррі Хейл в костюмі "вогняного курчати", Алла Кудлай з рожевим волоссям та жовто-червоний Павло Зібров.
Фото Дмитра Амідова
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