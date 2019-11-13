Вечір прем’єр з Осадчою: Каменських із ретро-зачіскою, рожевокоса Кудлай та ноги Полякової

13 листопада 2019, 13:29

12-го листопада у київському Палаці "Україна" відбувся вже традиційний Вечір прем'єр з Катериною Осадчею.

Головні зірки країни виступили з новими піснями та концертними номерами.

Але перед тим артисти вигуляли свої місцями дуже екстравагантні вбрання на червоному хіднику.

Наталія Могилевська у червоній сукні, вкритій паєтками, Оля Полякова у чорно-білому боді та сітчатих колготах, Джеррі Хейл в костюмі "вогняного курчати", Алла Кудлай з рожевим волоссям та жовто-червоний Павло Зібров.


 
Оля Полякова знову затьмарила усіх своїми ногами
 
Наталка Могилевська презентувала нову пісню і нові танці
 
65-річна Алла Кудлай вирішила поекспериментувати з кольором волосся. На фото з мамою Насті Каменських
 
Потап і Mozgi зупинилися на чорно-білій класиці та кросівках
 
Джамала теж обрала ч/б
 
Щось британське відчувається у вигляді Володимира Остапчука
 
Michelle Andrade спокушала ногами і пристрасними танцями
 
А от Jerry Heil, як завжди, в образі "відбитої принцеси"
 
У Яни навіть рукавичкі з її псевдонімом
 
Каменських у хижих колготках та з ретро-зачіскою презентувала свій новий іспанськомовний хіт
 
Якщо дивитися на Олю лише до поясу, можна подумати, що вона прийшла на королівські кінні перегони в Аскоті
 
Павло Зібров не боїться бути яскравим
 
Джамала для виступу на сцені перевдяглася у паєтки
 
Тіна Кароль цього разу була у лаконічній атласній сукні
 
Юрій Горбунов не відходив від своєї Катерини - господині вечора
 
Катя Осадча з батьками і чоловіком

Фото Дмитра Амідова


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