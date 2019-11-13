Вечір прем’єр з Осадчою: Каменських із ретро-зачіскою, рожевокоса Кудлай та ноги Полякової

12-го листопада у київському Палаці "Україна" відбувся вже традиційний Вечір прем'єр з Катериною Осадчею.

Головні зірки країни виступили з новими піснями та концертними номерами.

Але перед тим артисти вигуляли свої місцями дуже екстравагантні вбрання на червоному хіднику.

Наталія Могилевська у червоній сукні, вкритій паєтками, Оля Полякова у чорно-білому боді та сітчатих колготах, Джеррі Хейл в костюмі "вогняного курчати", Алла Кудлай з рожевим волоссям та жовто-червоний Павло Зібров.

Оля Полякова знову затьмарила усіх своїми ногами

Наталка Могилевська презентувала нову пісню і нові танці

65-річна Алла Кудлай вирішила поекспериментувати з кольором волосся. На фото з мамою Насті Каменських

Потап і Mozgi зупинилися на чорно-білій класиці та кросівках

Джамала теж обрала ч/б

Щось британське відчувається у вигляді Володимира Остапчука

Michelle Andrade спокушала ногами і пристрасними танцями

У Яни навіть рукавичкі з її псевдонімом

Каменських у хижих колготках та з ретро-зачіскою презентувала свій новий іспанськомовний хіт

Якщо дивитися на Олю лише до поясу, можна подумати, що вона прийшла на королівські кінні перегони в Аскоті

Павло Зібров не боїться бути яскравим

Джамала для виступу на сцені перевдяглася у паєтки

Тіна Кароль цього разу була у лаконічній атласній сукні

Юрій Горбунов не відходив від своєї Катерини - господині вечора

Катя Осадча з батьками і чоловіком

Фото Дмитра Амідова