95 Квартал став на коліна перед Поплавським (фото)

Артисти 95 Кварталу стали на коліна перед співаючим ректором Михайлом Поплавським на його масштабному концерті "Я - Українець".



Про це повідомив кореспондент "Главкома".

Михайло Поплавський відзначив 70-річний ювілей грандіозним концертом "Я - Українець" на сцені столичного Палацу спорту. 13-й прощальний концерт пройшов з повним аншлагом.

Ювілейний концерт " Я-Українець" глядачі порівнювали з шоу Бродвею і Лас-Вегаса.

"Якби ви стільки зробили для естради в Англії, вас би зробили лордом", - сказали учасники 95 Кварталу і вибачились, що так часто жартували над ректором Національного університету культури і мистецтв.

Актори 95 Кварталу поклялися більше не жартувати над Поплавським, інакше ходитимуть на всі його концерти. Потім артисти разом з ювіляром виконали переспів хіта Sorry, seems to be Елтона Джона на гумористичний манер, в образі сера Елтона виступив сам Михайло Поплавський.

Поплавський дивував суперсучасними технологіями, яскравими спецефектами, розмахом (на сцені разом з ним одночасно виступали більше 200 артистів балету), провокаціями і зворушливими композиціями, що викликають сльози. Він співав про родину, дітей, батьків, про любов до жінки і до своєї країни.

Зі сцени прозвучали у виконанні ювіляра відомі всім хіти "Юний орел", "Кропива", "Батько", "Приречений на любов", "Не бійся висоти", "Забава" , "Я у тебе один" та "Блюз еротичних думок". Постановки кожного номеру, - як мініспектакль , вражали креативом, феєричністю та масштабом.

Концерт відбувся з повним аншлагом

Традиційно на сцену вийшли привітати юного орла його друзі, колеги, випускники університету: Павло Зібров, Катерина Бужинська, Наталія Бучинська, Ірина Білик.

Павло Зібров заспівав новий хіт "Вуса бренд"

Катерина Бужинська в образі Снігової Королеви

Наталія Бучинська запалювала композицією "Не питай"

Ефект вибуху бомби справила поява на сцені Томаса Андерса. Зірка поп-музики 90-х показав, що таланту і майстерності вік не перешкода. "Нетлінки" You're My Heart, You're My Soul зустріли вибухом оплесків і танцями на кріслах мінімум три покоління глядачок.

Томас Андерс

Настрій, заданий Томасом, підтримав інший улюбленець жіночої частини публіки - Олег Винник.

Олег Винник виконав свою знамениту "Вовчицю", "Крила" , "Щастя" та разом з Михайлом Поплавським і всім залом заспівав хіт "Ніно", який, до речі, винуватець свята виконав на концерті українською мовою і зірвав бурю овацій.

Михайло Поплавский презентував публіці нові пісні "Жінка свято" та "Я твій Міша", котру відразу почала підспівувати публіка.

Завершився ювілейний концерт "Я – Українець!" спільним виконанням всього залу пісні "Україна" . Концерт, що єднає – так можна назвати шоу, яке Михайло Поплавський представив цьогоріч у Палаці спорту.