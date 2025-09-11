Різатдінова з партнером по "Танцях", Розенко з Лебідь та дочка Ющенка засвітилися на святкуванні 20-річчя ТаблоID

10-го вересня ТаблоID відзначив своє 20-річчя івентом, на якому зібралися найближчі друзі видання. Серед них було багато публічних і відомих людей, селебріті і, звісно ж, читачів і шанувальників.

Монро, Камалія і Захур, Світлана Вольнова, Олена Філонова, Ганна Різатдінова, Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Дмитро Гордон, Павло Зібров з дружиною і дочкою, Маша Єфросиніна, Єгор Фірсов та багато інших.

Про те, як минув день народження ТаблоID, читайте в репортажі, а далі - дивіться фото гостей заходу.

Генеральний партнер заходу Beehive Cosmetics, також нас підтримали Sensilis, Humanist, LoraShen, NOVUS, Galicia, Glenfiddich та ресторан GHOST.

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва та івент-директорка УП Вікторія Зайченко

Журналіст УП Євген Руденко і шеф-редакторка ТаблоID Тамара Кудрявченко

Івент-менеджерка УП Оксана Бедзай

Павло Розенко і Олена-Христина Лебідь

Віталіна Ющенко і Камалія

Сергій Стаховський і Юлія Цемашко

Анжеліка Рудницька

Аліна Харечко

Діана Зіброва

Катерина Пацановська, засновниця WeMed

Олена Філонова





Ганна Різатдінова дотрималася дрескоду заходу - бохо

Ігор Ліскі та Ніна Домбровська

Таїса Скрипник, Леся Федиш, Тетяна та Анна Маньковські

Юліан Новак

Руслан Захарченко і Світлана Вольнова

Монро і Аліна Доротюк

Анна була зі своїм партнером по "Танцях з зірками" Олександром Прохоровим, з яким їй неодноразово приписували роман

Головна "Антоніна" Детектора медіа Лєна Чиченіна була в доброму гуморі

Марія Бурмака

Камалія і Захур хоч вже і не подружжя, але на івенти ходять разом

Макс Лавриненко

Головна редакторка УП.Життя Катерина Дорош, менеджерка SEO-проєктів УП Дарія Поперечна та редакторка креативного відділу УП Юлія Кузьменко

Журналістка УП.Культура Анастасія Большакова та журналістка Економічної правди Анастасія Дячкіна

Анастасія Кудрявченко і Тамара Кудрявченко

Олена Мазуренко, Анастасія Локайчук, Аліна Полякова та Маша Себова

Олена-Христина з Камалією

Редакція Таблоїда: Маша Ткаченко, Тамара Кудрявченко і Карина Тімкова

Фото Олександр Ратушняк, Олександр Чекменьов та Анна Штопенко