Різатдінова з партнером по "Танцях", Розенко з Лебідь та дочка Ющенка засвітилися на святкуванні 20-річчя ТаблоID

10-го вересня ТаблоID відзначив своє 20-річчя івентом, на якому зібралися найближчі друзі видання. Серед них було багато публічних і відомих людей, селебріті і, звісно ж, читачів і шанувальників.
Монро, Камалія і Захур, Світлана Вольнова, Олена Філонова, Ганна Різатдінова, Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Дмитро Гордон, Павло Зібров з дружиною і дочкою, Маша Єфросиніна, Єгор Фірсов та багато інших.
Про те, як минув день народження ТаблоID, читайте в репортажі, а далі - дивіться фото гостей заходу.