Вікторія Любухіна: Розвиваючи свій талант в одній, певній сфері, неодмінно можна досягти успіху

Вікторія Любухіна - українська актриса та модель, яка вже досить тривалий час працює в США. На її рахунку не тільки участь у престижних показах мод, але й зйомки для найвідоміших світових брендів.

Маямі 2019, особистий архів

Маямі 2019 зйомка для обкладинки журналу Playboy

На after party fashion shows

Зйомка для обкладинки Hollywood Weekly

А нещодавно вона знялася в неймовірно дорогому рекламному ролику разом з Дженніфер Лопес і Pitbull'ем, режисером якого виступив відомий американський оскароносець Майкл Бей ("Армагеддон", "Погані хлопці", "Трансформери").

Про цю подiю вона розповiла на своïй сторiнцi в Instagram.

Зйомка для обкладинки журналу L’OFFICIELLE , фотограф: Alex Dani

Зйомка для обкладинки журналу L’OFFICIELLE , фотограф: Alex Dani

- Вікторія, що ж це за реклама - Дженніфер Лопес і Pitbul в якості акторів, Майкл Бей у якості режисера ...?

- Це рекламний ролик для Hard Rock Hotel. Але його особливість полягає у тому, що він знімався спеціально для показу під час перерви Super Bowl, де одна хвилина рекламного часу коштує 11 000 000 доларів!

- Роскажiть про Super Bowl як людина, яка тривалий час живе у США?

- Це найголовніша спортивна подія року в США. Super Bowl - матч за звання кращої команди з американського футболу. Цього року трансляцію подивилися 100 мільйонів американців! Super Bowl - це подія національного масштабу.

- Що ви можете сказати про роботу в "зірковому колективі"? Чи виправдовують його учасники свою всесвітню славу?

- Всі вони суперпрофесіонали. Звісно, у кожного з них є свої недоліки і хороші якості, але робота для них - понад усе! І це викликає мою повагу!

Ми знімали ролик протягом трьох днів з ранку до пізнього вечора. Але це було того варте - результат був приголомшливим. Як актриса і модель я отримала унікальний досвід!

- Розкажіть більш детально, як воно - працювати з режисером світового рівня?

- Майкл Бей – неймовірно талановита людина. І все, що він робить, - геніально! Він швидко приймає рішення, у нього своє режисерське бачення, - це неначе якась магія! Він не скутий жодними обмеженнями, він просто геніальний імпровізатор!



- Вікторія, це і є реалізація вашої "американської мрії" - важка праця, віра в себе і, як наслідок, успіх?

Всі кажуть про важливість постійної важкої роботи і віри в себе. І це дійсно так. Але успіх неможливий без таланту і розуміння, в яке русло його направити.

Розвиваючи свій талант в одній, певній сфері, неодмінно можна досягти успіху!