Вікторія Любухіна: Розвиваючи свій талант в одній, певній сфері, неодмінно можна досягти успіху

ІМІДЖ-ІНФОРМАЦІЯ
Вівторок, 18 лютого 2020, 20:00

Вікторія Любухіна - українська актриса та  модель, яка вже досить тривалий час працює в США. На її рахунку не тільки участь у престижних показах мод, але й зйомки для найвідоміших світових брендів.

 
 
 
Маямі  2019, особистий  архів 
 
Маямі 2019 зйомка для обкладинки журналу Playboy
 
На after party fashion shows
 
Зйомка для обкладинки  Hollywood Weekly

А нещодавно вона знялася в неймовірно дорогому рекламному ролику разом з Дженніфер Лопес і Pitbull'ем, режисером якого виступив відомий американський оскароносець Майкл Бей ("Армагеддон", "Погані хлопці", "Трансформери").

Про цю подiю вона розповiла на своïй сторiнцi в Instagram.

 
Зйомка для обкладинки журналу L’OFFICIELLE , фотограф: Alex Dani
 
Зйомка для обкладинки журналу L’OFFICIELLE , фотограф: Alex Dani

- Вікторія, що ж це за реклама - Дженніфер Лопес і Pitbul в якості акторів, Майкл Бей у якості режисера ...?

 
 

- Це рекламний ролик для Hard Rock Hotel. Але його особливість полягає у тому, що він знімався спеціально для показу під час перерви Super Bowl, де одна хвилина рекламного часу коштує 11 000 000 доларів!

- Роскажiть про Super Bowl як людина, яка тривиалий час живе у США?

 
 

- Це найголовніша спортивна подія року в США. Super Bowl - матч за звання кращої команди з американського футболу. Цього року трансляцію подивилися 100 мільйонів американців! Super Bowl - це подія національного масштабу.

- Що ви можете сказати про роботу в "зірковому колективі"? Чи виправдовують його учасники свою всесвітню славу?

 
 

- Всі вони суперпрофесіонали. Звісно, у кожного з них є свої недоліки і хороші якості, але робота для них - понад усе! І це викликає мою повагу!

Ми знімали ролик протягом трьох днів з ранку до пізнього вечора. Але це було того варте - результат був приголомшливим. Як актриса і модель я отримала унікальний досвід!

- Розкажіть більш детально, як воно - працювати з режисером світового рівня?

 
 

- Майкл Бей – неймовірно талановита людина. І все, що він робить, - геніально! Він швидко приймає рішення, у нього своє режисерське бачення, - це неначе якась магія! Він не скутий жодними обмеженнями, він просто геніальний імпровізатор!

 
 

- Вікторія, це і є реалізація вашої "американської мрії" - важка праця, віра в себе і, як наслідок, успіх?

 
 

Всі кажуть про важливість постійної важкої роботи і віри в себе. І це дійсно так. Але успіх неможливий без таланту і розуміння, в яке русло його направити.

Розвиваючи свій талант в одній, певній сфері, неодмінно можна досягти успіху!

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