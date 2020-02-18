Вікторія Любухіна: Розвиваючи свій талант в одній, певній сфері, неодмінно можна досягти успіху
Вікторія Любухіна - українська актриса та модель, яка вже досить тривалий час працює в США. На її рахунку не тільки участь у престижних показах мод, але й зйомки для найвідоміших світових брендів.
А нещодавно вона знялася в неймовірно дорогому рекламному ролику разом з Дженніфер Лопес і Pitbull'ем, режисером якого виступив відомий американський оскароносець Майкл Бей ("Армагеддон", "Погані хлопці", "Трансформери").
Про цю подiю вона розповiла на своïй сторiнцi в Instagram.
- Вікторія, що ж це за реклама - Дженніфер Лопес і Pitbul в якості акторів, Майкл Бей у якості режисера ...?
- Це рекламний ролик для Hard Rock Hotel. Але його особливість полягає у тому, що він знімався спеціально для показу під час перерви Super Bowl, де одна хвилина рекламного часу коштує 11 000 000 доларів!
- Роскажiть про Super Bowl як людина, яка тривалий час живе у США?
- Це найголовніша спортивна подія року в США. Super Bowl - матч за звання кращої команди з американського футболу. Цього року трансляцію подивилися 100 мільйонів американців! Super Bowl - це подія національного масштабу.
- Що ви можете сказати про роботу в "зірковому колективі"? Чи виправдовують його учасники свою всесвітню славу?
- Всі вони суперпрофесіонали. Звісно, у кожного з них є свої недоліки і хороші якості, але робота для них - понад усе! І це викликає мою повагу!
Ми знімали ролик протягом трьох днів з ранку до пізнього вечора. Але це було того варте - результат був приголомшливим. Як актриса і модель я отримала унікальний досвід!
- Розкажіть більш детально, як воно - працювати з режисером світового рівня?
- Майкл Бей – неймовірно талановита людина. І все, що він робить, - геніально! Він швидко приймає рішення, у нього своє режисерське бачення, - це неначе якась магія! Він не скутий жодними обмеженнями, він просто геніальний імпровізатор!
- Вікторія, це і є реалізація вашої "американської мрії" - важка праця, віра в себе і, як наслідок, успіх?
Всі кажуть про важливість постійної важкої роботи і віри в себе. І це дійсно так. Але успіх неможливий без таланту і розуміння, в яке русло його направити.
Розвиваючи свій талант в одній, певній сфері, неодмінно можна досягти успіху!