Магічне свято: Тедеєва, Дементьєва та Кандиба розважилися у ніч на Івана Купала

Світське життя столиці помітно пожвавилося після послаблення карантину. Всюди працюють літні тераси, нічні клуби, відкриваються нові локації.

Київські селебріті відчутно засумували за вечірками, тому активно влаштовують великі збіговиська. Одне з таких відбулося у ніч Івана Купала з 6-го на 7 липня.

Магічне свято з традиційними наїдками, перформенсами, ритуальним багаттям та народним співом влаштувала дружина ексрадника Міноборони, бізнесмена та фотографа Дмитра Муравського, Анна Вольська.

Серед чарівних гостей заходу були моделі Елла Кандиба, Юліана Дементьєва та Жужу Іванюк, ексдружина колишнього депутата Ельбруса Тедеєва, Фаїна Тедеєва, видавчиня Поліна Неня та багато інших.

Дівчата поділилися фото та відео у своїх Instagram.

Гості постаралися і майже усі були у вінках та сукнях в етнічному стилі

Годували варениками та хінкалі з різноманітною начінкою

Модель Елла Кандиба

Модель Жужу Іванюк

Модель Юліана Дементьєва вирішила не заморочуватися із вбранням та вінком

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ivana Kupala 2020 🌱 #love #family #ukraine Публикация от Polina Nenia (@polinanenia) 6 Июл 2020 в 10:33 PDT