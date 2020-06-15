Тігіпко, Кухар та пів світського Києва потусили у Ставніцерів в Одесі

Минулий вікенд в Одесі видався дуже насиченим світськими подіями. Окрім концерту Діми Монатіка, київські і місцеві селебріті відвідали маєток бізнесмена Андрія Ставніцера та його дружини Діани.

Одеське подружжя влаштувало пре-паті благодійного заходу Vintage Charity Market, який відбудеться у серпні.

У розкішному будинку 37-річного гендиректора портової компанії "Трансінвестсервіс" зібралися київські і одеські селебріті, які пожертувавли своїи брендові речі на добру справу і заразом потанцювали та відпочили у гостинних Ставніцерів.

Балерина Катерина Кухар з чоловіком, Санта Дімопулос з чоловіком, Вікторія Тігіпко, Валерія Гузема, Поліна Неня, Макс Нефьодов та ще багато селебріті розважилися у одеситів.

Андрій і Діана Ставніцер красиво вийшли з карантину

Санта встигла і на концерт Монатіка, і на паті до Діани

Психологиня Алла Клименко і Вікторія Тігіпко теж були у Ставніцерів

Звісно ж, про маски всі вже забули

Вікторія наробила селфі з господарями вечірки

Фаїна Тедеєва теж приїхала

Серед гостів були прима Катерина Кухар (крайня ліворуч) і дизайнерка ювелірних прикрас Валерія Гузема (посередині)

Фото та відео з Instagram