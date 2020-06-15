Тігіпко, Кухар та пів світського Києва потусили у Ставніцерів в Одесі
Минулий вікенд в Одесі видався дуже насиченим світськими подіями. Окрім концерту Діми Монатіка, київські і місцеві селебріті відвідали маєток бізнесмена Андрія Ставніцера та його дружини Діани.
Одеське подружжя влаштувало пре-паті благодійного заходу Vintage Charity Market, який відбудеться у серпні.
У розкішному будинку 37-річного гендиректора портової компанії "Трансінвестсервіс" зібралися київські і одеські селебріті, які пожертувавли своїи брендові речі на добру справу і заразом потанцювали та відпочили у гостинних Ставніцерів.
Балерина Катерина Кухар з чоловіком, Санта Дімопулос з чоловіком, Вікторія Тігіпко, Валерія Гузема, Поліна Неня, Макс Нефьодов та ще багато селебріті розважилися у одеситів.
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Pre-party Vintage Charity Market, закрытое мероприятие для сбора большей части вещей, которая будет представлена 22-23 августа в Одессе!
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Vintage Charity Market! Спасибо Диане и Андрею Ставницер! Отличный ивент, правильная тональность и пример для социально ответственного бизнеса. Ребята, you rock! 🚀 ⠀ Кстати, из этой social impact инициативы может вырасти очень интересный стартап. Поговорим об этом чуть позже😏😉 Ни минуты покоя этим венчурным инвесторам😂😂 ⠀ Не забывайте беречь себя! ⠀ #VintageCharityMarket #Odesa #odessa #Одесса #Одеса #artbat
Фото та відео з Instagram