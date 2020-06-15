Тігіпко, Кухар та пів світського Києва потусили у Ставніцерів в Одесі

15 червня 2020, 14:06

Минулий вікенд в Одесі видався дуже насиченим світськими подіями. Окрім концерту Діми Монатіка, київські і місцеві селебріті відвідали маєток бізнесмена Андрія Ставніцера та його дружини Діани.

Одеське подружжя влаштувало пре-паті благодійного заходу Vintage Charity Market, який відбудеться у серпні.

У розкішному будинку 37-річного гендиректора портової компанії "Трансінвестсервіс" зібралися київські і одеські селебріті, які пожертувавли своїи брендові речі на добру справу і заразом потанцювали та відпочили у гостинних Ставніцерів.

Балерина Катерина Кухар з чоловіком, Санта Дімопулос з чоловіком, Вікторія Тігіпко, Валерія Гузема, Поліна Неня, Макс Нефьодов та ще багато селебріті розважилися у одеситів.

 
Андрій і Діана Ставніцер красиво вийшли з карантину
 
Санта встигла і на концерт Монатіка, і на паті до Діани
 
Психологиня Алла Клименко і Вікторія Тігіпко теж були у Ставніцерів
 
Звісно ж, про маски всі вже забули

 
Вікторія наробила селфі з господарями вечірки
 
 
Фаїна Тедеєва теж приїхала
 
Серед гостів були прима Катерина Кухар (крайня ліворуч) і дизайнерка ювелірних прикрас Валерія Гузема (посередині)
 
Схоже, колишній очільник митниці Макс Нефьодов сумував за танцями з напівголими кралями 
 
Дімопулос із чоловіком Ігорем Кучеренком, який перехворів на коронавірус 
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Vintage Charity Market! Спасибо Диане и Андрею Ставницер! Отличный ивент, правильная тональность и пример для социально ответственного бизнеса. Ребята, you rock! 🚀 ⠀ Кстати, из этой social impact инициативы может вырасти очень интересный стартап. Поговорим об этом чуть позже😏😉 Ни минуты покоя этим венчурным инвесторам😂😂 ⠀ Не забывайте беречь себя! ⠀ #VintageCharityMarket #Odesa #odessa #Одесса #Одеса #artbat

Публикация от Viktoriya Tigipko (@viktoriya_tigipko) 14 Июн 2020 в 8:11 PDT

 
Поліна Неня, Катерина Кухар і Діана Ставніцер

Фото та відео з Instagram


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