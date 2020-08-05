Два вбрання іменинниці та зіркові гості: як Могилевська своє 45-річчя відгуляла. ФОТО
2-го серпня співачка Наталія Могилевська пишно відсвяткувала свій день народження. Привітати "Легенду Олексіївну", поспівати та потанцювати зібрався чи не весь український шоубіз.
Більшість гостей були у білосніжних вбраннях. Такий дрескод було запропоновано на честь, по-перше, свіжого хіта іменинниці "Белый самолет", по-друге, нового кольору волосся Наталі.
Сама Могилевська за вечір вигуляла аж два луки, продемонструвавши і ніжки у сміливому міні, і звабливе декольте.
Співачки Оля Полякова, Ніна Матвієнко, Ірина Білик, Камалія, Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом, Гарік Кричевський, Влад Дарвін, продюсер Юрій Нікітін, режисери Алан Бадоєв, Герман Ненов і Олена Вінярська, композитор Юрій Рибчинський, травесті-діва Монро, балетне подружжя Катерина Кухар та Олександр Стоянов - усіх зіркових гостей ювілярки важко й перелічити.
Запалив на святі 90-річний танцівник, народний артист України Григорій Чапкіс. Він дав запрошеним майстерклас із бальних танців.
"Планую напитися до білої гарячки", - на початку вечора попередила Полякова.
Нагадаємо, своїми враженнями від вечірки зірки завзято ділилися в соцмережах.
Фото пресслужби