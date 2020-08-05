Два вбрання іменинниці та зіркові гості: як Могилевська своє 45-річчя відгуляла. ФОТО

Середа, 5 серпня 2020, 10:00

2-го серпня співачка Наталія Могилевська пишно відсвяткувала свій день народження. Привітати "Легенду Олексіївну", поспівати та потанцювати зібрався чи не весь український шоубіз.

Більшість гостей були у білосніжних вбраннях. Такий дрескод було запропоновано на честь, по-перше, свіжого хіта іменинниці "Белый самолет", по-друге, нового кольору волосся Наталі.

Сама Могилевська за вечір вигуляла аж два луки, продемонструвавши і ніжки у сміливому міні, і звабливе декольте. 

 
Свої "білі" 45 Могилевська відсвяткувала бучною вечіркою в столичному ресторані
 
Іменинниця за вечір змінила два вбрання

Співачки Оля Полякова, Ніна Матвієнко, Ірина Білик, Камалія, Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом, Гарік Кричевський, Влад Дарвін, продюсер Юрій Нікітін, режисери Алан Бадоєв, Герман Ненов і Олена Вінярська, композитор Юрій Рибчинський, травесті-діва Монро, балетне подружжя Катерина Кухар та Олександр Стоянов - усіх зіркових гостей ювілярки важко й перелічити.

 
Перед Ніною Мітвієнко Наталія опустилася на одне коліно, і це було дуже зворушливо

Запалив на святі 90-річний танцівник, народний артист України Григорій Чапкіс. Він дав запрошеним майстерклас із бальних танців.

"Планую напитися до білої гарячки", - на початку вечора попередила Полякова.

 
Більшість гостей: "Просили прийти в білому, то прийдемо в білому." Оля Полякова:
 
Павло Зібров та його дружина Марина були в чб
 
Ірина Білик
 
Камалія з чоловіком Мохаммадом Захуром не забувають виводити в світ і маму Інну
 
Олександр Стоянов та Катерина Кухар
 
Дантес та Надя Дорофєєва
 
А тепер серйозно
 
Юрій Нікітін вирішив, що білих кросісок буде досить?
 
Могилевська приймає цьомчик від Алана Бадоєва
 
Та від Юрія Рибчинського
 
Травесті-діва Монро
 
Tayanna з іменинницею
 
Влад Дарвін вручає музичний подарунок?
 
Влад Яма з дружиною Лілією
 
"Марино, не йди танцювати з Чапкісом, він тебе завальсує!"
 
Святкування скидалося на мініконцерт
 
І були танці!

Нагадаємо, своїми враженнями від вечірки зірки завзято ділилися в соцмережах.

Фото пресслужби

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