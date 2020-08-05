Два вбрання іменинниці та зіркові гості: як Могилевська своє 45-річчя відгуляла. ФОТО

2-го серпня співачка Наталія Могилевська пишно відсвяткувала свій день народження. Привітати "Легенду Олексіївну", поспівати та потанцювати зібрався чи не весь український шоубіз.

Більшість гостей були у білосніжних вбраннях. Такий дрескод було запропоновано на честь, по-перше, свіжого хіта іменинниці "Белый самолет", по-друге, нового кольору волосся Наталі.

Сама Могилевська за вечір вигуляла аж два луки, продемонструвавши і ніжки у сміливому міні, і звабливе декольте.

Свої "білі" 45 Могилевська відсвяткувала бучною вечіркою в столичному ресторані

Реклама:

Іменинниця за вечір змінила два вбрання

Співачки Оля Полякова, Ніна Матвієнко, Ірина Білик, Камалія, Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом, Гарік Кричевський, Влад Дарвін, продюсер Юрій Нікітін, режисери Алан Бадоєв, Герман Ненов і Олена Вінярська, композитор Юрій Рибчинський, травесті-діва Монро, балетне подружжя Катерина Кухар та Олександр Стоянов - усіх зіркових гостей ювілярки важко й перелічити.

Запалив на святі 90-річний танцівник, народний артист України Григорій Чапкіс. Він дав запрошеним майстерклас із бальних танців.

"Планую напитися до білої гарячки", - на початку вечора попередила Полякова.

Більшість гостей: "Просили прийти в білому, то прийдемо в білому." Оля Полякова:

Павло Зібров та його дружина Марина були в чб

Ірина Білик

Камалія з чоловіком Мохаммадом Захуром не забувають виводити в світ і маму Інну

Олександр Стоянов та Катерина Кухар

Дантес та Надя Дорофєєва

А тепер серйозно

Юрій Нікітін вирішив, що білих кросісок буде досить?

Могилевська приймає цьомчик від Алана Бадоєва

Та від Юрія Рибчинського

Травесті-діва Монро

Tayanna з іменинницею

Влад Дарвін вручає музичний подарунок?

Влад Яма з дружиною Лілією

"Марино, не йди танцювати з Чапкісом, він тебе завальсує!"

Святкування скидалося на мініконцерт

І були танці!

Нагадаємо, своїми враженнями від вечірки зірки завзято ділилися в соцмережах.

Фото пресслужби