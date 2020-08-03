Камалія, Кухар та Яма зі своїми половинками гульнули на білому 45-річчі Могилевської
Понеділок, 3 серпня 2020, 10:55
Співачка Наталія Могилевська 2-го серпня відзначила в одному з київських ресторанів із видом на Дніпро свій 45-й день народження. Очікувано, що на ньому зібралася така мультизіркова компанія, що святкування можна було би показувати по телевізору як повноцінний концерт.
Зокрема вітали Наталю Ніна Матвієнко, Ірина Білик, Павло Зібров, Камалія, Оля Полякова, Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов, Tayanna, Надя Дорофєєва, Позитив, Влад Яма та Монро.
Вечірка, схоже, була з білим дрескодом, але знайшлися порушники - Полякова, наприклад, запалювала в рожевій мінісукні.
Враженнями від свята зірки ділилися в соцмережах.
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Фото та відео з соцмереж
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