Камалія, Кухар та Яма зі своїми половинками гульнули на білому 45-річчі Могилевської

Понеділок, 3 серпня 2020, 10:55

Співачка Наталія Могилевська 2-го серпня відзначила в одному з київських ресторанів із видом на Дніпро свій 45-й день народження. Очікувано, що на ньому зібралася така мультизіркова компанія, що святкування можна було би показувати по телевізору як повноцінний концерт.

Зокрема вітали Наталю Ніна Матвієнко, Ірина Білик, Павло Зібров, Камалія, Оля Полякова, Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов, Tayanna, Надя Дорофєєва, Позитив, Влад Яма та Монро.

 
Видавчиня Поліна Неня, дизайнерка Ольга Навроцька, співачки Ірина Білик та Маша Фокіна, яка теж колись співала

Вечірка, схоже, була з білим дрескодом, але знайшлися порушники - Полякова, наприклад, запалювала в рожевій мінісукні.

 
Могилевська віднедавна теж у таборі білявок
 
Оля розважалася від душі

Враженнями від свята зірки ділилися в соцмережах.

 
Олександр Стоянов із Катериною Кухар та Влад Яма з дружиною Лілією
 
Дуже зворушливий момент упіймала Навроцька і поділилася ним в Instagram
 
Звісно, що за вечірка без невгамовної Монро!
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Dancing Queen

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official) 2 Сер 2020 р. о 12:14 PDT

Фото та відео з соцмереж

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